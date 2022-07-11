Ответная мера: власти Калининградской области предложили запретить движение товаров между Прибалтикой и Россией

Власти Калининградской области предложили запретить движение товаров между прибалтийскими республиками и Россией, за исключением транзита. Таким способом предлагается ответить на запрет транзита товаров через Калининград со стороны Литвы, о введении которого стало известно в середине июня. Тем временем проблему также обсудили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, в частности возможные совместные ответные шаги.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести полный запрет на движение товаров между прибалтийскими республиками и Россией, за исключением транзита.

«В качестве ответной меры предлагаем полный запрет на движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области)», — написал губернатор в Telegram.

Алиханов отметил, что это решение позволит загрузить морских перевозчиков и дать работу калининградским портам, которые сильно пострадали от ограничений со стороны ЕС.

«При этом необходимо установить уровень морского тарифа на перевозки на уровне железнодорожного тарифа по прейскуранту 10-01», — отметил губернатор.

Он также прокомментировал публикации о том, что Литва якобы расширила список санкций по транзиту через Калининград. Губернатор отметил, что речь идёт не о новых ограничениях, а о следующем этапе уже введённых мер.

«Читаю, что Литва расширила санкционный список по калининградскому транзиту. Это не так. Санкции, принятые ЕК, имеют ступенчатый характер, они приняты ещё в марте, сейчас просто очередной этап вступления их в силу по разным товарам», — написал Алиханов, добавив, что в декабре также вступят в силу ограничения по нефтепродуктам.

Как отметил губернатор, в регионе настаивают на «нераспространении ограничений на калининградский транзит в принципе». «Надеемся на усилия нашего МИД», — заключил Алиханов.

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию

Как сообщила 11 июля пресс-служба Кремля, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили ситуацию вокруг ограничений на транзит в Калининградскую область.

«Был сделан акцент на ситуации в связи с введёнными Литвой незаконными ограничениями на транзит товаров в Калининградскую область. В этом контексте обсуждались некоторые возможные совместные шаги. Подтверждён обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнёрства и союзничества», — сообщила пресс-служба Кремля.

Решение о прекращении транзита

Напомним, 17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров, которое произойдёт 18 июня.

Вскоре Минэкономразвития опубликовало перечень товаров, на которые распространится ограничение. В список вошли, в частности, технологические установки для сжижения природного газа, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо, товары для использования в авиации или космической промышленности, а также парфюмерия, посуда из фарфора, камня, фаянса или керамики, бытовая техника стоимостью более €750 и другие санкционные товары.

Российская сторона неоднократно комментировала решение Литвы. В частности, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ответ России Европейскому союзу на проблему, касающуюся транзита в Калининградскую область, будет достойным.

«Межведомственная работа велась по ответным действиям, и наши западные так называемые партнёры, в данном случае Еврокомиссия, Евросоюз, должны понимать, что часики тикают и терпение небезгранично... Но мы сказали неоднократно и публично, и им, что ответ будет достойным», — заявила она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» от 10 июля.

Вместе с тем глава Минтранса Виталий Савельев выразил уверенность, что Калининградская область не окажется в транспортной блокаде. По его словам, в ведомстве очень внимательно следят за ситуацией.

В беседе с RT первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил мнение, что власти ЕС уже дали понять Литве, что решение о транзите является ошибкой. Литва, в свою очередь, продолжает «гнуть свою линию», испытывая терпение России, добавил Джабаров.

«Если это будет затягиваться, мы их (ответные меры. — RT) немедленно применим. Думаю, Литва провоцирует на введение ответных мер... Это опасная игра, затеянная литовцами», — отметил парламентарий.