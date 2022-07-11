Калининградские власти предложили запретить движение товаров между Прибалтикой и Россией

Короткая ссылка
Власти Калининградской области предлагают правительству ввести полный запрет на движение товаров между прибалтийскими республиками и Россией, за исключением транзита, заявил губернатор региона Антон Алиханов.
Калининградские власти предложили запретить движение товаров между Прибалтикой и Россией
  • © РИА Новости / Игорь Зарембо

11 июля в силу вступил очередной этап ограничения транзита в Калининградскую область через Литву, транзитом запрещается перевозить цемент, алкоголь и другие продукты российского производства.

«В качестве ответной меры предлагаем полный запрет на движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области)», — написал губернатор в Telegram.

Он аргументировал такую меру тем, что это позволит загрузить морских перевозчиков и дать работу калининградским портам, которые сильно пострадали от ограничений со стороны ЕС.

«При этом необходимо установить уровень морского тарифа на перевозки на уровне железнодорожного тарифа по прейскуранту 10-01», — сказал Алиханов.

17 июня компания «Литовские железные дороги» уведомила «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

В МИД России обратили внимание Евросоюза на то, что ответ на проблему, касающуюся транзита, будет достойным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить