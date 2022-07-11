Калининградские власти предложили запретить движение товаров между Прибалтикой и Россией

Власти Калининградской области предлагают правительству ввести полный запрет на движение товаров между прибалтийскими республиками и Россией, за исключением транзита, заявил губернатор региона Антон Алиханов.

11 июля в силу вступил очередной этап ограничения транзита в Калининградскую область через Литву, транзитом запрещается перевозить цемент, алкоголь и другие продукты российского производства.

«В качестве ответной меры предлагаем полный запрет на движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области)», — написал губернатор в Telegram.

Он аргументировал такую меру тем, что это позволит загрузить морских перевозчиков и дать работу калининградским портам, которые сильно пострадали от ограничений со стороны ЕС.

«При этом необходимо установить уровень морского тарифа на перевозки на уровне железнодорожного тарифа по прейскуранту 10-01», — сказал Алиханов.

17 июня компания «Литовские железные дороги» уведомила «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

В МИД России обратили внимание Евросоюза на то, что ответ на проблему, касающуюся транзита, будет достойным.