ЕК и Литва заверили, что вопрос с транзитом в Калининград будет решён в ближайшее время

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Еврокомиссия и Литва заверили, что ситуация с транзитом грузов в Калининградскую область будет решена в ближайшее время. Об этом сообщили в МИД России.
ЕК и Литва заверили, что вопрос с транзитом в Калининград будет решён в ближайшее время
  • РИА Новости
  • © Михаил Голенков

«Продолжаем диалог с Еврокомиссией и Литвой. Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время», — говорится в заявлении.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Москва рассчитывает, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в Калининградскую область.

Министерство иностранных дел России также пригрозило Литве и Евросоюзу жёсткими ответными мерами в случае, если проблема с транзитом в Калининградскую область в ближайшие дни не будет разрешена.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что работа над решением вопроса с транзитом в регион ведётся

Кроме того, Алиханов заявил, что, если заявленные Евросоюзом сроки решения вопроса о транзите не будут выдержаны, власти региона обратятся к руководству страны с предложением принимать ответные меры.

17 июня компания «Литовские железные дороги» уведомила «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

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