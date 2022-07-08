ЕК и Литва заверили, что вопрос с транзитом в Калининград будет решён в ближайшее время
- РИА Новости
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«Продолжаем диалог с Еврокомиссией и Литвой. Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время», — говорится в заявлении.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Москва рассчитывает, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в Калининградскую область.
Министерство иностранных дел России также пригрозило Литве и Евросоюзу жёсткими ответными мерами в случае, если проблема с транзитом в Калининградскую область в ближайшие дни не будет разрешена.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что работа над решением вопроса с транзитом в регион ведётся.
Кроме того, Алиханов заявил, что, если заявленные Евросоюзом сроки решения вопроса о транзите не будут выдержаны, власти региона обратятся к руководству страны с предложением принимать ответные меры.
17 июня компания «Литовские железные дороги» уведомила «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.