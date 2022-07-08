МИД пригрозил жёстким ответом в случае продолжения проблемы с транзитом в Калининград

Министерство иностранных дел России пригрозило Литве и Евросоюзу жёсткими ответными мерами в случае, если проблема с транзитом в Калининградскую область в ближайшие дни не будет разрешена.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.

Отмечается, что российские экономоператоры начали нести убытки из-за введённых Литвой незаконных ограничений.

Захарова подчеркнула, что Москва не будет ожидать до бесконечности.

«Ещё раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жёсткие меры», — сказала она.

По её словам, подготовка этих мер уже завершена.

Ранее руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что регион устроит только полное возобновление транзита грузов через Литву.