МИД пригрозил жёстким ответом в случае продолжения проблемы с транзитом в Калининград
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Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.
Отмечается, что российские экономоператоры начали нести убытки из-за введённых Литвой незаконных ограничений.
Захарова подчеркнула, что Москва не будет ожидать до бесконечности.
«Ещё раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жёсткие меры», — сказала она.
По её словам, подготовка этих мер уже завершена.
Ранее руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что регион устроит только полное возобновление транзита грузов через Литву.