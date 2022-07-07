В Калининграде заявили, что регион устроит только полное возобновление транзита

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Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что регион устроит только полное возобновление транзита грузов через Литву.
В Калининграде заявили, что регион устроит только полное возобновление транзита
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«Нас, как регион, устроит только полное возобновление транзита калининградских российских товаров из России, по сути, в Россию, который был до 17 июня, всё остальное будет частичной либо полной блокадой», — приводит его слова РИА Новости

По его словам, в Калининградской области готовы к любому развитию событий. При этом он выразил надежду, что здравомыслие политиков ЕС возьмёт верх и транзит полностью возобновят.

Ранее представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке заявил, что ЕК пока не направляла разъяснений Литве по калининградскому транзиту.

До этого советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что власти страны не согласятся на установление зелёных коридоров для транзита грузов в Калининградскую область.

17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров с 18 июня.

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