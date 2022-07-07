Советник президента Литвы не согласилась на зелёный коридор для транзита в Калининград

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Советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила в эфире LRT, что власти страны не согласятся на установление зелёных коридоров для транзита грузов в Калининградскую область.
Советник президента Литвы не согласилась на зелёный коридор для транзита в Калининград
  • Gettyimages.ru

По её словам, необходим не только запрет на транзит грузов из санкционного списка, но и контроль. 

«Поэтому, когда в публичном пространстве кто-то говорит о зелёных коридорах, мы подчеркиваем: не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на её территории», — цитирует её ТАСС. 

17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров с 18 июня.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя ситуацию с ограничением транзита через Литву, заявил, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться от другой стороны.

Также Алиханов сообщил, что запрет на ввоз и вывоз товаров через Прибалтику в Россию рассматривается в качестве ответной меры на ограничение на транзит со стороны Литвы.

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