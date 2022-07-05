Алиханов рассказал о варианте возможного ответа на решение Литвы по транзиту
- РИА Новости
«Тот вариант, который я озвучивал одним из последних, это крайний ответ — полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику. Таким образом, мы запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию России, за исключением Калининграда», — сказал он. Слова губернатора приводит РИА Новости.
Ранее сообщалось, что власти Калининградской области подготовили список ответных мер на запрет Литвы осуществлять сухопутный транзит некоторых товаров в регион.
Перечень передали на рассмотрение в правительство России.