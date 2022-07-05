Алиханов рассказал о варианте возможного ответа на решение Литвы по транзиту

Запрет на ввоз и вывоз товаров через Прибалтику в Россию рассматривается в качестве ответной меры на ограничение на транзит со стороны Литвы, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире телеканала «Россия 24».

«Тот вариант, который я озвучивал одним из последних, это крайний ответ — полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику. Таким образом, мы запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию России, за исключением Калининграда», — сказал он. Слова губернатора приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти Калининградской области подготовили список ответных мер на запрет Литвы осуществлять сухопутный транзит некоторых товаров в регион.

Перечень передали на рассмотрение в правительство России.