Алиханов: только угрозами ответных действий можно добиться результата по Калининграду

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя ситуацию с ограничением транзита через Литву, заявил, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться от другой стороны.

«К сожалению, мы находимся сейчас вообще эмоционально в мире в состоянии таком, что только угрозами ответных действий можно чего-то реально добиваться. <...> Эта ситуация показывает, что нормальный, спокойный, тихий разговор уже до собеседника не всегда доходит, что прискорбно», — цитирует его РИА Новости.

Алиханов отметил, что делает всё для того, чтобы вернуть этот разговор в «как минимум экономико-логистический ракурс».

По его мнению, стороны уже близки к решению данной проблемы.

17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров с 18 июня.

Алиханов сообщил, что запрет на ввоз и вывоз товаров через Прибалтику в Россию рассматривается в качестве ответной меры на ограничение на транзит со стороны Литвы.

До этого стало известно, что власти Калининградской области подготовили список ответных мер на запрет Литвы осуществлять сухопутный транзит некоторых товаров в регион.

Перечень передали на рассмотрение в правительство России.