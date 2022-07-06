Алиханов: только угрозами ответных действий можно добиться результата по Калининграду
«К сожалению, мы находимся сейчас вообще эмоционально в мире в состоянии таком, что только угрозами ответных действий можно чего-то реально добиваться. <...> Эта ситуация показывает, что нормальный, спокойный, тихий разговор уже до собеседника не всегда доходит, что прискорбно», — цитирует его РИА Новости.
Алиханов отметил, что делает всё для того, чтобы вернуть этот разговор в «как минимум экономико-логистический ракурс».
По его мнению, стороны уже близки к решению данной проблемы.
17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров с 18 июня.
Алиханов сообщил, что запрет на ввоз и вывоз товаров через Прибалтику в Россию рассматривается в качестве ответной меры на ограничение на транзит со стороны Литвы.
До этого стало известно, что власти Калининградской области подготовили список ответных мер на запрет Литвы осуществлять сухопутный транзит некоторых товаров в регион.
Перечень передали на рассмотрение в правительство России.