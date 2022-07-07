Еврокомиссия не предоставляла разъяснений Литве по калининградскому транзиту

Представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке заявил, что ЕК пока не направляла разъяснений Литве по калининградскому транзиту.

«Никакого развития по сравнению с прошлой неделей не было», — цитирует его ТАСС.

Так он ответил на вопрос о ситуации вокруг калининградского транзита и ожидающихся Литвой разъяснений по порядку применения введённых ЕС транспортных ограничений относительно транзитных перевозок между различными российскими регионами.

Ранее советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что власти страны не согласятся на установление зелёных коридоров для транзита грузов в Калининградскую область.

17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров с 18 июня.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя ситуацию с ограничением транзита через Литву, заявил, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться от другой стороны.