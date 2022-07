«Электоральная коалиция разваливается»: почему Байден теряет поддержку своих сторонников

Большинство сторонников Демпартии выступают против выдвижения Джо Байдена на второй срок. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого The New York Times и Siena College. Основными причинами, по которым сторонники демократов предпочли бы другого кандидата, респонденты назвали возраст действующего президента и неудовлетворительные результаты его работы. Среди всех опрошенных лишь 33% одобряют политику Байдена, 60% не одобряют. По словам аналитиков, негативное влияние на рейтинг президента США оказывают проблемы в экономике страны, в том числе самая высокая за последние 40 лет инфляция. Эксперты не исключают, что в свете таких электоральных настроений Байден может отказаться от ранее озвученного намерения выдвигаться на второй срок.

Большинство приверженцев Демократической партии США выступают против выдвижения Джо Байдена на второй срок в 2024 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого The New York Times и Siena College и опубликованного на сайте The New York Times.

Так, лишь 29% респондентов-демократов хотели бы повторного выдвижения нынешнего американского президента, в то время как 61% выступают против этого. Среди всех опрошенных, включая сторонников Республиканской партии и независимых избирателей, эти цифры составляют 26% и 64% соответственно.

Больше всего противников переизбрания Байдена среди молодёжи от 18 до 29 лет — 94%.

Главной причиной, по которой Байдену не стоит идти на второй срок, 33% опрошенных назвали его преклонный возраст — в 2024 году ему исполнится 82 года. Ещё 32% указали на неудовлетворительные результаты работы нынешнего хозяина Белого дома.

Среди всех опрошенных лишь 33% одобряют политику Байдена, 60% не одобряют.

При этом среди сторонников-демократов количество частично или полностью довольных работой президента оказалось выше — 70%. Однако, как отмечает The New York Times, это довольно скромный показатель для президента США, которого ожидают промежуточные выборы в конгресс.

Согласно опросу, 77% американцев уверены, что США находятся на неверном пути. Противоположного мнения придерживаются лишь 13% респондентов.

Авторы исследования также попросили участников опроса оценить экономическую ситуацию в стране. 58% респондентов назвали её плохой и только 9% — хорошей. При этом 78% опрошенных назвали инфляцию и стоимость жизни крайне важными вопросами.

«Сидит сложа руки, пока страна полыхает»

Стоит отметить, что подобные результаты опросов даёт большинство социологических служб США. По данным портала Real Clear Politics, анализирующего результаты различных исследований, в среднем Байдена поддерживают около 42,1% американцев, а 53,8% выступают против него.

При этом, как отмечает издание Newsweek, в последний раз Байден заручался поддержкой большинства год назад. С тех пор уровень одобрения его работы не превышал этой отметки.

Как отмечают аналитики, в 2021 году падение рейтинга президента США чаще всего объяснялось бегством американских войск из Афганистана, которое многие в Штатах восприняли как унижение. Сейчас негативное влияние на популярность главы государства оказывает главным образом провальная экономическая политика Белого дома, которая привела к самой высокой за последние 40 лет инфляции.

Администрация США пытается объяснить рост цен действиями России на Украине. Однако в действительности рекордные показатели инфляции были зафиксированы уже в январе, когда РФ ещё не начала специальную военную операцию. Так, годовая инфляция в США по итогам декабря продолжила ускоряться и достигла 7%. В последний раз на таком уровне показатель был зафиксирован в 1982 году.

В американском экспертном сообществе по-разному оценивают невысокие рейтинги Байдена и их возможное влияние на результаты Демпартии на промежуточных выборах в конгресс осенью этого года.

Так, глава независимого Института изучения общественного мнения Университета Монмута Патрик Мюррей полагает, что экономические неурядицы влияют на рейтинг Белого дома, однако это не обязательно будет определять исход голосования.

«Состояние экономики портит американцам настроение. Они недовольны Вашингтоном. Однако это не изменило общей картины касательно того, кого они хотят видеть у власти в конгрессе. Вопрос в том, кто в действительности этой осенью придёт голосовать», — отметил он.

Консультант Демократической партии и глава компании Tusk Strategies Крис Коффи не видит поводов для паники в сложившейся ситуации.

«Рейтинг Билла Клинтона был немногим выше 30%, но у него не возникло проблем с переизбранием, — приводит слова Коффи New York Post. — Ежедневные опросы не так важны, как наличие твёрдых убеждений и (способность. — RT) делать то, что вы считаете правильным, позволяя американскому народу видеть и слышать это».

В свою очередь, консультант Республиканской партии Райан Гирдаски полагает, что Байден пасует перед лицом трудностей.

«В отличие от Трампа, которого часто считали злейшим врагом для самого себя, Байден выглядит беспомощным, кажется, он просто сидит сложа руки, пока страна полыхает, — сказал Гирдаски. — У демократов не осталось ничего, что можно было бы использовать во время промежуточных выборов, за исключением решения об абортах... Но этого будет недостаточно».

«Последствия экономического кризиса»

По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, невысокая популярность Байдена объясняется прежде всего плохими экономическими показателями.

«Демократы тоже ощущают последствия экономического кризиса, рекордной инфляции, проблем с топливом. Поэтому свой собственный карман в какой-то момент стал играть большую роль, чем какая-то идеологическая конструкция, которая была у них в голове», — заявил аналитик в беседе с RT.

Аналогичного мнения придерживается и директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Экономический кризис захватывает очень большие категории американского населения. И конечно, электорат демократов не изолированно живёт на другой планете — их тоже касаются все негативные стороны в политике Байдена, его метания в энергетической сфере, рост цен на горючее», — заявил он в комментарии RT.

По его словам, сильнее всего подкосило популярность Байдена повышение цен на бензин. Как отмечал ранее сайт Fox Business, с момента прихода Байдена в Белый дом цены на топливо в США увеличились более чем вдвое. Так, если в январе 2021 года галлон бензина стоил $2,39, то к началу июня 2022 года этот показатель достиг $4,81, говорилось в публикации. На данный момент средняя цена на бензин в США остаётся примерно на таком же уровне.

«Вообще, для американца рост цен на топливо — это чрезвычайное явление, потому что при плохом развитии общественного транспорта основные перевозки по личным делам и по служебным им приходится выполнять на автомобиле. Второй вид перевозок — авиационный: там тоже энергоносители используется. Поэтому рост цен на топливо — это катастрофа. Он ведёт к росту цен на продукты и на всё остальное. Это, конечно, и вызывает основное недовольство. Американцы всегда судят по своему кошельку о своих руководителях», — отметил Рогулёв.

По мнению Малека Дудакова, на рейтинги Байдена влияет также отсутствие у него электорального ядра преданных сторонников.

«Электоральная база Байдена всегда была довольно рыхлая. У него никогда не было, как у Трампа, активных сторонников. Они всегда скорее объединялись против чего-то или кого-то, а не за него. Например, против Трампа. Сейчас сложно сказать, в рамках какого концепта могут объединиться сторонники Байдена, поэтому мы наблюдаем, как его электоральная коалиция разваливается», — говорит Дудаков.

Аналитик полагает, что при такой динамике рейтинга Байдена нельзя исключать вероятность того, что он может отказаться от идеи баллотироваться на второй срок, хотя ранее пообещал выдвинуть свою кандидатуру.

«В какой-то момент в следующем году он может об этом объявить, хотя пока публично это не озвучивается», — заявил Дудаков.

Несколько иной точки зрения придерживается Юрий Рогулёв.