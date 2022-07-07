В неверном направлении: как недовольство американцев курсом США может отразиться на результатах выборов в конгресс

Подавляющее большинство американцев (88%) считают, что Соединённые Штаты следуют в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют данные опроса Монмутского университета. При этом курс, которым идёт страна, поддерживают лишь 10% опрошенных. 57% американцев заявляют, что действия властей за последние полгода нанесли их семье урон. 54% респондентов думают, что проводимая президентом США Джо Байденом политика «не принесла среднему классу никакой пользы». Вместе с тем продолжает снижаться и рейтинг главы Белого дома. По мнению экспертов, демократ Байден не справляется с урегулированием внутренних проблем в США, это вызывает соответствующую реакцию у населения и может привести к значительному ослаблению позиций Демпартии после выборов в конгресс.

88% американцев полагают, что Соединённые Штаты следуют неправильным курсом. Об этом свидетельствуют данные опроса Монмутского университета.

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«Лишь 10% американцев считают, что их страна движется в верном направлении, тогда как 88% озвучивают противоположное мнение. Это рекордно низкий показатель среди ответов на данный вопрос начиная с 2013 года», — говорится в исследовании.

Отмечается также, что 54% американцев думают, что проводимая президентом США Джо Байденом политика «не принесла среднему классу никакой пользы».

«Большинство (57%) заявляют, что действия федеральных властей за последние полгода нанесли их семье урон в том, что касается главной для них проблемы. Лишь 8% утверждают, что Вашингтон им помог, а 34% отмечают, что действия федерального правительства в действительности не оказали никакого влияния на то, что касается главной темы их опасений», — сообщается в исследовании.

Как заявляют в Монмутском университете, доля американцев, испытывающих финансовые затруднения, «за последний год выросла на двузначные числа».

«Более четырёх из десяти американцев (42%) говорят, что им трудно оставаться на прежнем финансовом уровне, — говорится в описании к опросу. — С прошлого года доля тех, кто утверждает, что испытывает (финансовые. — RT) затруднения, увеличилась на 18 процентных пунктов (с 24 до 42%)».

На первых местах в списке проблем, с которыми сталкиваются семьи в США, — инфляция и подорожание бензина.

«Около половины опрошенных связывают главные опасения, возникающие у их семей, с инфляцией (33%) или ценами на бензин (15%)», — поясняется в описании к опросу.

АЗС в США

AP

© Rich Pedroncelli

Как отметил руководитель независимого Института изучения общественного мнения Монмутского университета Патрик Мюррей, опасения экономического характера, как правило, оказываются в числе главных для американских семей, «но беспрецедентная инфляция действительно на них сказывается».

«И большинство американцев в своих нынешних трудностях винят Вашингтон», — сказал он.

Уровень поддержки Байдена

На этом фоне рейтинг одобрения работы Байдена продолжает снижаться. В настоящее время поддерживают деятельность президента США лишь 36% населения, тогда как 58% — не поддерживают, свидетельствует опрос Монмутского университета.

О том, что уровень одобрения политики главы Белого дома бьёт новые антирекорды, говорят и данные агрегатора соцопросов портала RealClearPolitics. Сейчас этот показатель составляет 38,2%. Минимальный уровень поддержки за всё время президентства Байдена был зафиксирован 29 июня — 38%. Напомним, что, когда 46-й лидер США только пришёл к власти, он располагал наиболее высоким уровнем одобрения среди американцев за весь период своего нахождения у власти — 55,8%.

По данным RealClearPolitics, не поддерживают политику Байдена 57,1% американцев. Этот показатель достигал лишь 35% в начале президентского срока главы США — в феврале 2021 года.

Работу конгресса одобряют лишь 15% американцев, как и в мае текущего года, говорится в исследовании Монмутского университета.

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«Экономическое положение удручает американцев. Они недовольны Вашингтоном. Однако это не изменило общей картины относительно того, кого они хотят видеть у руля в конгрессе. Вопрос в том, кто действительно явится на осеннее голосование», — заявил Патрик Мюррей.

Как отмечает политический обозреватель Fox News Томи Ларен, после ноябрьских промежуточных выборов в палату представителей в Демократической партии США планируют сделать из американского президента Джо Байдена козла отпущения, поскольку, по её словам, он просто марионетка в их руках. Такое мнение она высказала в эфире Sky News Australia. Как заявила Ларен, когда демократов «уничтожат и разорвут в пух и прах, они кинут» главу Белого дома и скажут, что проблема в нём и в действующем вице-президенте США Камале Харрис.

Ранее, 1 июля, был опубликован опрос Harvard CAPS-Harris, согласно которому 71% респондентов считают, что Байдену не стоит вновь баллотироваться на президентский пост в 2024 году, противоположной позиции придерживаются 29%. Среди противников повторного выдвижения Байдена 45% считают, что он «плохой президент», 30% указали на то, что он «слишком стар», а 26% заявили о необходимости «перемен» в американском руководстве.

«Не справляется»

По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, о «неблагополучной ситуации» в Соединённых Штатах свидетельствуют не только соцопросы, но и плачевное состояние американской экономики.

«США находятся на пороге рецессии, и ситуация только ухудшается: цены продолжают расти, как и инфляция, некоторые рынки падают, снижается стоимость акций ряда компаний. Опросы общественного мнения это лишь подтверждают. Обстановку правильно считывает большинство населения в США, кроме разве что Байдена, который продолжает утверждать, что рецессия не является неизбежной», — заявил эксперт в беседе с RT.

Как отметил Рогулёв, во многом ситуация в Соединённых Штатах начала ухудшаться из-за ошибок действующей администрации как во внешней, так и во внутренней политике.

Глава Белого дома Джо Байден

AP

© Evan Vucci

«Действующий глава Белого дома большое внимание уделяет внешнеполитическим вопросам, особенно украинскому кризису, в то время как во внутренней политике у американского лидера накопилось большое количество проблем, с которыми он уже, очевидно, не справляется. Более того, меры Байдена во внешней политике, в частности антироссийские санкции, негативно влияют на ситуацию внутри США: растёт стоимость энергоносителей, дорожают продукты и другие товары. В Белом доме не просчитали риски и даже открыто это признали», — сказал аналитик.

По словам Рогулёва, рейтинг Байдена снижался и ранее, но сейчас он бьёт все антирекорды.

«Так происходит, поскольку, какие бы решения ни принимал Байден, американцы видят, как они приводят к очередному провалу. Многие в США даже говорят о кризисе управления в действующей американской администрации», — констатировал эксперт.

Как отметил в беседе с RT политолог-американист Малек Дудаков, на фоне нынешних экономических проблем в США подавляющее большинство американцев видят, что Соединённые Штаты «деградируют, а не развиваются».

«Действительно, сейчас зашкаливающий процент американцев указывают на ухудшение своего уровня жизни. Во внутренней политике у главы Белого дома очень много проблем: это топливный кризис, инфляция, спад экономики. Со всем этим он не справляется, зато ужесточает антироссийские санкции и отправляет оружие на Украину», — сказал аналитик.

Как заявил Дудаков, самих же американцев волнует гораздо больше не украинский кризис, а то, «что происходит с их карманом».

«Это показывают и соцопросы. Когда бензин так дорог, экономика замедляется, цены начинают расти и увеличивается уровень безработицы. Американцы отказываются поддерживать администрацию Байдена и его самого лишь за громкие лозунги», — отметил эксперт.

Аналитики также сходятся во мнении, что общее недовольство американцев курсом США и политикой Байдена может крайне негативно отразиться на позициях демократов перед выборами в конгресс.

«По результатам этого голосования должна обновиться значительная часть конгресса, в первую очередь палаты представителей. Сейчас там большинство у Демпартии, но сложившаяся ситуация в экономике США и падающий рейтинг Байдена могут привести к тому, что демократы потеряют целый ряд мест. Ослабление их влияния в конгрессе может быть очень значительным», — заявил Рогулёв.

Он также подчеркнул, что ситуация внутри США вряд ли изменится в лучшую сторону, как и рейтинг Байдена до и после избирательного процесса.

Схожего мнения придерживается и Дудаков. По его мнению, после промежуточных выборов в конгресс Байден «окончательно превратится в президента — хромую утку», который не сможет проводить свои решения через верхнюю и нижнюю палаты.

«Скорее всего, Республиканская партия победит, получит большинство в обеих палатах, и демократов будет ждать историческое поражение: они потеряют не меньше 30—40 мест в нижней палате и несколько мест в сенате», — заключил эксперт.