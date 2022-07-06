Обозреватель Fox News рассказала о планах Демократической партии избавиться от Байдена

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В Демократической партии США планируют сделать из американского президента Джо Байдена «козла отпущения» после ноябрьских промежуточных выборов в палату представителей, заявила в эфире Sky News Australia политический обозреватель Fox News Томи Ларен.

«Демократы собираются подождать и посмотреть, как там будет в ноябре. И когда их уничтожат и разорвут в пух и прах, они кинут Джо Байдена», — заявила она.

По мнению Ларен, демократы сделают из Байдена «козла отпущения», посколькоу он просто марионетка в их руках.

«Но американцев они заставят думать не это. Американцам они скажут, что это только Джо и Камала (Харрис. — RT) — проблема в них. Они пустят его в расход, избавятся от него, как они всегда и планировали», — констатировала она.

Ранее опрос NBC показал, что меньше 50% американцев поддерживают политику, проводимую администрацией президента Соединённых Штатов Джо Байдена касательно ситуации на Украине.

В январе сообщалось, что рейтинг популярности Байдена упал до 33%.

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