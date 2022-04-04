Экс-постпред при ООН Хейли предупредила о банкротстве США из-за Байдена

Политика администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена приведёт страну к банкротству. Такое мнение выразила бывший постпред США в ООН Никки Хейли.

Об этом она написала в колонке для Fox News.

«Америку не заботит ни финансовое благоразумие, ни экономическая мощь, от которых зависит наша национальная безопасность», — отмечает экс-дипломат.

По её словам, «Штаты переживают худшие времена для подобной политики, и теперь под угрозой будущее Америки».

«Вместо того, чтобы отстаивать нашу свободу и жизненно важные интересы, президент Байден и конгресс подрывают внутренние основы нашего всемирного лидерства», — добавила Хейли.

Она подчеркнула, что в США траты бюджета на треть превышают доковидный уровень, а Белый дом намерен ещё и повысить налоги на $2,5 трлн.

Хейли выразила уверенность, что это всё закончится для США банкротством.

Ранее бывший вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс заявил, что американский лидер Джо Байден стал худшим президентом в современной истории страны.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страна стоит у порога экономического кошмара.

В январе сообщалось, что рейтинг популярности Байдена упал до 33%.

По результатам опроса, проведённого телекомпанией NBC, меньше 50% американцев поддерживают политику, проводимую администрацией Байдена касательно ситуации на Украине.