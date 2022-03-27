«Принял абсолютно правильное решение»: как на фоне спецоперации на Украине растёт поддержка Путина среди россиян

Рост рейтинга одобрения президента России Владимира Путина среди россиян связан в первую очередь с теми решениями, которые были приняты им в контексте проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, уверены опрошенные RT эксперты и члены обеих палат российского парламента. По данным ВЦИОМа, показатель поддержки деятельности Путина вырос с 64,3% в феврале (до объявления спецоперации) до 77,9% в марте. Наблюдается и рост уровня одобрения работы премьер-министра РФ Михаила Мишустина. По мнению аналитиков, сплочение российского общества вокруг Владимира Путина и других представителей власти РФ играет колоссальную роль на фоне событий на Украине.

Рост поддержки президента России Владимира Путина связан в первую очередь с теми решениями, которые были приняты им в контексте проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, уверены опрошенные RT эксперты и члены обеих палат российского парламента.

Как отметил член Общественной палаты РФ Никита Данюк в беседе с RT, такие цифры говорят о том, что граждане России всё больше убеждаются в правильности мер, которые были приняты российским лидером в ситуации вокруг Украины.

«По мере проведения спецоперации и выполнения её задач всё больше открывается картина происходящего для российского общества. Она показывает, что на самом деле то политическое решение, которое принял президент России, было единственно правильным. В противном случае мы бы столкнулись с ещё большими проблемами и колоссальными угрозами национальной безопасности РФ», — подчеркнул аналитик.

Напомним, 9 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий намерения Киева осуществить в марте наступательную операцию на Донбасс. Позднее, на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что у России есть документы и по подготовке Киевом в том же месяце вторжения в Крым. По словам Патрушева, эти данные, а также информация о готовящемся вторжении Киева на территорию Донецкой и Луганской народных республик, были получены в ходе российской спецоперации на Украине.

В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев отметил, что рост рейтинга одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента связан в том числе с тем, что в ходе спецоперации на Украине начали вскрываться данные о «преступных планах Киева и ВСУ».

«Даже те люди, которые сначала сомневались в целесообразности спецоперации, после того как увидели документы, неопровержимо доказывающие, что Украина планировала нападение на Россию, теперь уже твёрдо уверены в необходимости её проведения. Ведь решение президента о начале спецоперации превентивно позволило избежать гибели огромного количества людей», — подчеркнул Матвейчев в комментарии RT.

По словам первого заместителя председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимира Джабарова, на фоне украинских событий страна сплотилась вокруг действующего президента.

Акция в поддержку спецоперации в Краснодарском крае

РИА Новости

© Виталий Тимкив

«Это традиционная черта русского народа. Взлетевшие вверх рейтинги одобрения российского лидера только подтверждают, что президент принял абсолютно правильное решение, иначе меры против русских людей принял бы Киев, организовав нападение на Крым и Донбасс при поддержке стран НАТО», — отметил Джабаров в разговоре с RT.

Рост поддержки

Напомним, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), уровень одобрения работы Владимира Путина на посту президента вырос с 64,3% в феврале (до объявления спецоперации) до 77,9% в марте. За месяц, с 20 февраля по 20 марта, рост составил 13,6 процентных пункта.

Повышается и уровень положительной оценки деятельности премьер-министра Михаила Мишустина, который, как отмечает ВЦИОМ, с 20 февраля по 20 марта вырос на 11 п. п. — с 40,3% до 51,6%.

Одновременно растёт уровень поддержки партии «Единая Россия», увеличившись за месяц на 11,5 п. п.: с 30,3% (20 февраля) до 41,8% (20 марта).

Стоит отметить, что процент респондентов, одобряющих деятельность Путина на посту президента, стал расти с началом спецоперации на Украине. Если с 28 февраля по 6 марта его работу одобряли 74,6%, то через две недели доля россиян, поддерживающих Путина, увеличилась на 3,3 п. п.

За время спецоперации рост доверия россиян наблюдается и в отношении деятельности премьер-министра РФ: с 28 февраля за две недели этот показатель увеличился на 3,6 п. п. За этот же период поддержка «Единой России» выросла на 2,4 п. п.

Кроме того, 13 марта ФОМ провёл социологический опрос с целью выяснить, каковы представления россиян о целях РФ на Украине. В частности, был задан вопрос: «24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Как вы считаете, решение о проведении военной операции было правильным или неправильным?». 68% опрошенных назвали такой шаг правильным, неправильным сочли его лишь 12% респондентов. 20% опрошенных затруднились с ответом.

Военнослужащий ВС РФ на Украине

РИА Новости

Что касается целей, которые преследует Россия на территории Украины, по условиям ФОМ респонденты могли выбрать до двух ответов, которые сочтут верными. В итоге 62% респондентов назвали целью России стремление «обезопасить свои границы», 59% считают, что Россия начала спецоперацию с целью защитить население ДНР и ЛНР, 39% опрошенных заявили о том, что Россия пытается предотвратить вступление Украины в НАТО и размещение баз альянса на территории Украины.

«Крепнет уверенность»

Как отметил Владимир Джабаров, ход спецоперации на Украине, когда ВСУ прикрываются местным населением как живым щитом, убеждает россиян в том, что президент России принял правильное решение, в связи с чем растёт и рейтинг одобрения его действий.

«Ведь проявление нацизма со стороны украинских вооружённых сил сейчас налицо. Мы же видим, с какой жестокостью неонацисты, входящие в ВСУ и нацбатальоны, расправляются со своими гражданами, подставляют их под пули, не дают им возможности пройти через гуманитарный коридор и покинуть поле боя», — подчеркнул первый зампредседателя комитета по международным делам Совета Федерации.

В свою очередь, Олег Матвейчев отметил, что рост поддержки действий президента и премьер-министра говорит о том, что россияне ценят те усилия, которые предпринимают власти РФ в ситуации колоссального давления Запада на Россию, в первую очередь из-за санкций.

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«Люди видят, как работают президент, премьер-министр, правительство и другие представители власти: Москва принимает решения, которые позволяют освободиться от массы бюрократических процедур, которые сдерживали развитие экономики, развитие социальной сферы. Россияне видят, что их власти работают в экстремальных условиях слаженно, и тоже сплачиваются», — заметил Матвейчев.

По мнению Никиты Данюка, чем дольше граждане России наблюдают за тем, как развивается ситуация вокруг санкционного давления Запада на РФ, тем больше «крепнет их уверенность в действиях Москвы».

«Большая часть россиян понимают, что истинная цель западных стран — стереть Россию с лица земли, а потому ещё сильнее объединяются вокруг Владимира Путина и других представителей власти, которые изо всех сил стараются смягчить последствия санкционного давления Запада», — считает член Общественной палаты России.

Данюк также полагает, что соцопрос ФОМ, связанный с представлением россиян о задачах РФ на Украине, свидетельствует о том, что большинство граждан России осознают и поддерживают цели, которые преследует военная спецоперация на Украине.

Митинг-концерт в «Лужниках», посвященный воссоединению Крыма с Россией

РИА Новости

© Евгений Биятов

Именно сплочение российского общества вокруг президента и других представителей власти РФ играет колоссальную роль в текущем противостоянии России и Запада, уверен эксперт.

«Народная поддержка является главным залогом того, что в долгосрочном противостоянии с западными странами Россия сможет выдержать. И у РФ есть такой потенциал: консолидация власти и общества вокруг единых целей и ценностей чувствуется сейчас повсеместно и поможет РФ устоять перед давлением Запада», — уверен Данюк.

В свою очередь, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман пояснил в комментарии RT, что большая часть населения РФ рассматривает фигуру президента России и других представителей власти «как защитников в текущей ситуации».

«Подъём патриотических чувств естественным образом экстраполируется на отношение к президенту и органам власти. Спецоперацию на Украине большинство россиян сейчас воспринимают как восстановление справедливости. Кроме того, граждане России отдают себе отчёт в том, что спецоперация была начата, чтобы сохранить суверенитет страны», — отметил Фельдман.

Рейтинг одобрения Байдена

Вместе с тем, в беседе с RT аналитики обратили внимание на довольно низкий уровень поддержки американского президента Джо Байдена со стороны населения США. Согласно данным агрегатора результатов соцопросов портала RealClearPolitics, 23 февраля этот показатель составлял 41,7%. Через месяц, к 25 марта он снизился до 41,1%. При этом число недовольных политикой американского президента возросло: если 23 февраля работу Байдена на посту президента США не одобряли 52,8% опрошенных, то 25 марта этот показатель достиг 53,1%.

Аналитики обращают внимание на то, что Байден рассчитывал поднять свои рейтинги за счёт украинского вопроса и дискредитации российской спецоперации, но «пока в этом, мягко говоря, не преуспел».

О том, что действующему президенту США не удалось усилить свои позиции, свидетельствуют не только данные RealClearPolitics, но и цифры, которые приводит на своём сайте Университет Монмута, организовавший аналогичный опрос с 10 по 14 марта. По данным Университета Монмута, рейтинг поддержки Байдена составил 39%, тогда как 54% респондентов не одобряют действия президента США. При этом 35% опрошенных считают, что глава Белого дома не сосредоточился на проблемах среднестатистических американцев.

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По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, Байден раскрутил информационную войну вокруг ситуации на Украине, желая поднять на этом свои рейтинги, но такая кампания «ему совершенно не помогает».

«Уровень одобрения среди американцев его деятельности в целом только снижается. Причём мы можем говорить о том, что позиция Байдена именно по украинскому вопросу и действия на этом направлении повлияли на его рейтинг не в лучшую сторону. К тому же появились дополнительные негативные аспекты, например, рост инфляции и цен на бензин, угроза продовольственного и энергетического кризиса. Американцы реагируют на всё это крайне негативно», — заявил аналитик в разговоре с RT.

Кроме того, по словам Рогулёва, Байдена нередко критикуют за желание втянуть США в конфликт на Украине «с непонятными для американцев целями и задачами».

«Всё это может негативно повлиять на результаты промежуточных выборов в конгресс. Если Демпартия потеряет сенат и палату представителей, Байден не сможет проводить свои решения через оппозиционный Конгресс. Хотя ему и сейчас-то сложно это делать, когда за демократами большинство в обеих палатах», — пояснил эксперт.

Как отметил директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT, данные последних соцопросов о рейтинге одобрения Джо Байдена у американцев, а также исследования об уровне поддержки деятельности Владимира Путина среди россиян свидетельствуют не в пользу американского лидера на фоне стратегического противостояния Москвы и Вашингтона.

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«И в РФ, и в США, жители чётко осознают, что президент России гораздо в большей степени представляет интересы граждан своей страны, нежели Байден — интересы американцев. Поэтому рейтинг одобрения Путина растёт, а Байдена — снижается и, скорее всего, продолжит падать», — сказал эксперт.

Мухин подчеркнул, что, несмотря на массированную информационную атаку Запада на Россию, а также санкционное давление, рейтинг одобрения действий российского руководства всё равно растёт.