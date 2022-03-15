Патрушев рассказал о документах по подготовке Киевом вторжения в Донбасс и Крым в марте

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Документальные подтверждения того, что Киев готовил в марте вторжение на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в Крым, получены в ходе российской спецоперации на Украине.
Патрушев рассказал о документах по подготовке Киевом вторжения в Донбасс и Крым в марте
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Об этом, как пишет РИА Новости, на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Российское Минобороны 9 марта опубликовало документ, подтверждающий готовившуюся Киевом на март наступательную операцию в Донбассе.

Ранее постпред Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сообщил, что Украина на днях попыталась «прощупать» противовоздушную оборону полуострова с помощью беспилотника, который сбили российские военные.

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