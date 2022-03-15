Патрушев рассказал о документах по подготовке Киевом вторжения в Донбасс и Крым в марте
- © РИА Новости / Григорий Сысоев
Об этом, как пишет РИА Новости, на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Российское Минобороны 9 марта опубликовало документ, подтверждающий готовившуюся Киевом на март наступательную операцию в Донбассе.
Ранее постпред Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сообщил, что Украина на днях попыталась «прощупать» противовоздушную оборону полуострова с помощью беспилотника, который сбили российские военные.