Постпред Крыма при президенте России заявил о попытках ВСУ «прощупать» оборону полуострова

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Украина на днях попыталась «прощупать» противовоздушную оборону полуострова с помощью беспилотника, который сбили российские военные, заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Буквально на днях наши бдительные средства ПВО сбили над территорией Крыма украинский беспилотный самолёт-мишень Ту-141 «Стриж». Он был запущен со стороны Одессы», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Мурадов напомнил, что в посёлке Рауховка дислоцирована 321-я отдельная эскадрилья беспилотных самолётов-разведчиков.

«Таким образом наши противники пытаются «прощупать», насколько сильна противовоздушная оборона региона, чтобы в следующий раз попытаться нанести уже реальный удар», — заявил собеседник агентства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил обсуждение и поиск компромисса о возможности признания Крыма и республик Донбасса.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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