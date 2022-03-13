Постпред Крыма при президенте России заявил о попытках ВСУ «прощупать» оборону полуострова
«Буквально на днях наши бдительные средства ПВО сбили над территорией Крыма украинский беспилотный самолёт-мишень Ту-141 «Стриж». Он был запущен со стороны Одессы», — сказал он в комментарии РИА Новости.
Мурадов напомнил, что в посёлке Рауховка дислоцирована 321-я отдельная эскадрилья беспилотных самолётов-разведчиков.
«Таким образом наши противники пытаются «прощупать», насколько сильна противовоздушная оборона региона, чтобы в следующий раз попытаться нанести уже реальный удар», — заявил собеседник агентства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил обсуждение и поиск компромисса о возможности признания Крыма и республик Донбасса.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.