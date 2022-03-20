«Помощь необходима профилактически»: психолог — о признаках депрессии, стрессе и критическом осмыслении

Когда люди начнут массово профилактически ходить к психологам, тогда у нас в жизни станет меньше стресса, потому что специалисты помогают посмотреть на ситуацию под другим углом, дать ей новое толкование. Об этом в интервью RT рассказал клинический психолог, писатель, лауреат премии «Золотая Психея» Михаил Хорс. Кроме того, по мнению эксперта, важно понимать, что стресс является не следствием происходящих в жизни событий, а следствием их интерпретации самим человеком в зависимости от его убеждений. Важно мыслить вариативно, а также подвергать свои рассуждения критическому осмыслению. Также Хорс назвал главный симптом, по которому можно заподозрить у человека депрессию.

— Как снизить вероятность возникновения стресса и можно ли научиться не реагировать на тревожные события?



— Важно понимать, что стресс не является следствием каких-то событий. Стресс является следствием интерпретаций этих событий, или, как это называется, когнитивных толкований.

Мы делаем что-то по привычке: садимся в автомобиль, нажимаем на педали, крутим руль руками — мы почти на это не обращаем внимания. Точно так же есть мысли-привычки, которые мы не подвергаем критическому осмыслению. Если мы привыкли считать эти убеждения правильными, а они на самом деле противоречат фактам, вот тогда мы и испытываем стресс.

Например: «Люди должны уважать друг друга». Если эта мысль не подвергается критическому осмыслению, то каждый раз, сталкиваясь с неуважением людей по отношению друг к другу, мы будем страдать, испытывать стресс, гнев, злость, раздражение, недовольство…

Что значит подвергнуть эту мысль критическому осмыслению? Задать себе вопросы: «Моё убеждение, что люди обязаны уважать друг друга, правильное?», «Соответствует ли оно реальности?». Правильное убеждение звучит так: «Люди могут друг друга уважать, могут не уважать, могут уважать меньше, чем я хочу, могут уважать по-другому».

Смотрите, сколько сразу вариантов появилось. Мы из узкого когнитивного коридора долженствования: «Только так — и никак иначе», вышли в целое поле возможностей. И когда человек вариативно мыслит, смотрит на реальность, и её, по сути, описывает, тогда он с этой реальностью не конфликтует, а, наоборот, ею пользуется.



— Как отличить негативный стресс от полезного?



— Полезный стресс, или эустресс, обычно краткосрочный. Это некий стимул к развитию, изменениям. Если стресс хронический, то это дистресс.

Краткосрочный стресс, который мы испытали, — кортизол, адреналин, норадреналин выплеснулись, нейромедиаторы стрессовые, и если мы из этого стресса быстро вышли и начали что-то делать, то всё нормально, так устроен наш организм. Если мы постоянно в стрессе, то в итоге уровень кортизола повышается, мы начинаем хуже спать, начинаем его заедать. У нас ощущение нехватки сил, дальше возникает недовольство собой за всё это, и человек уходит на второй круг этого стресса, на третий и так далее.



— Как понять, когда необходима помощь психолога? Может ли человек определить это сам?



— В современном мире помощь психолога, так же, как помощь стоматолога, например, необходима профилактически.

Когда у нас люди массово начнут профилактически ходить к психологам, тогда у нас станет в жизни меньше стресса, потому что психологи помогают увидеть эту ситуацию по-другому, то есть дать ей новое толкование, новый взгляд на неё, расширить вариативность наших убеждений...

Стресс возникает от узких, высококатегоричных требований к жизни, которые мы считаем правильными, а жизнь говорит: «А я могу быть разной». Мы говорим: «Нет, ты должна быть такой, какую я себе нарисовал в голове, нафантазировал». Чем выше статус этих фантазий для нас, чем больше значимость, категоричность, тем болезненнее живётся, тем больше стресс.

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— Как справляться со стрессом, если нет возможности обратиться к психологу?



— У каждого есть возможность скачать книги психологов. Читайте и работайте со своими убеждениями. Да, можно сказать: дышите, занимайтесь гимнастикой, делайте медитации, аффирмации... Но люди не дураки, они и так всё это знают. Поэтому, если они не делают этого, значит, у них такой уже уровень стресса, который мешает им даже на прогулку выйти, что бывает довольно часто.



— Как распознать симптомы депрессии?



— Хронический стресс — и есть депрессия. Обычно это апатия, неэнергичность. Это прокрастинация — то есть дела есть, мы знаем, как их делать, и хотим их делать, но не делаем. Это нехватка сил даже на небольшие дела: лампочку завернуть, в шкафу разобраться... Общее — это, по сути, нехватка сил. А чем на менее значимые вещи нехватка сил, тем выше уровень депрессии. То есть если уже на простые бытовые дела не хватает сил, человек всё это осознаёт, но не делает — это депрессия.

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— Одинаково ли организм человека реагирует на стрессовую ситуацию в зависимости от возраста?



— Возвращаемся к концепции адекватности реальности: то есть чем больше в убеждениях человека неадекватных реальности убеждений, тем больше он будет страдать.

Например, текущая кризисная ситуация. Кто к ней больше адаптирован, а кто меньше? Пожилые взрослые люди к ней адаптированы больше, они прошли 1990-е годы... Молодёжь со всем этим не сталкивалась, для неё это стрессовая ситуация. Но если мы берём другое событие, то оно может быть для молодёжи включено в представление их реальности, и тогда это для них небольшой стресс или вообще не стресс, а для пожилых людей оно не лежит в их восприятии.



— Больше ли клиентов обращаются после затяжной зимы?



— Из моей личной практики — никаких весенних обострений нет. Это, возможно, есть у психиатров, которые работают с нездоровыми людьми. Мы, психологи, работаем со здоровыми людьми, у которых житейские, эмоциональные трудности, нарушения. А психиатр работает с болезнью, в том числе с органическими поражениями мозга, которые накладывают отпечаток на поведение человека, на его когнитивную сферу. У таких людей погодные изменения могут вызвать обострения. У здоровых людей весна чаще всего вызывает прилив положительных эмоций.