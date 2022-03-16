Психолог Леонова рассказала о способах преодоления сильного стресса

Системный психолог Алёна Леонова рассказала о способах преодоления сильного стресса.

В частности, в беседе с Pravda.Ru в подобных ситуациях она посоветовала попробовать технику замедленного дыхания.

«Короткий, неглубокий вдох и длинный выдох. С помощью этой техники можно снизить уровень кислорода, немного успокоиться. Очень важно позаботиться о физическом состоянии. Нужно, чтобы вам было тепло и комфортно», — заявила Леонова.

Как отметила психолог, также существует техника «Безопасное место». Она предполагает необходимость представить, что человек находится в спокойной обстановке.

Кроме того, Леонова призвала воздержаться от самостоятельного назначения себе успокоительных — по этому вопросу лучше обратиться к врачу.

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