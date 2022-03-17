Врач Решетова рассказала, к чему может привести постоянный стресс
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В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что длительное воздействие гормонов стресса отрицательно влияет на все системы организма.
Например, отметила врач, механизм стрессовой реакции сопровождается повышением уровня глюкозы в крови.
«Постоянно повышенный сахар постепенно вызывает инсулинорезистентность и развитие диабета II типа», — пояснила Решетова.
По её словам, если человек чувствует, что стресс начинает влиять на самочувствие, то лучше проверить своё здоровье.
«Даже простейшие анализы и беседа с врачом помогут выявить потенциальные проблемы и решить их до того, как вред для организма станет необратимым», — добавила она.
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