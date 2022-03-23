«Бизнесмены всегда заинтересованы в получении прибыли»: какие западные компании сохранили присутствие в России

Крупнейшие западные бренды выступили с заявлениями о приостановке деятельности в России. Однако на прилавки по-прежнему поступают их товары. Даже те, кто прервали работу, продолжают платить зарплату сотрудникам и аренду. Как поясняют эксперты, корпорации не хотят злить покупателей в США и Европе, которые могут объявить бойкот за «поддержку России», но готовы возобновить инвестиции, как только информационная повестка сменится.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что, несмотря на громкие заявления, никто из западных компаний пока не заявил о полном уходе из России. «На сегодняшний день такие решения от предприятий торговли нам пока неизвестны. Есть экономоператоры, которые приостановили деятельность по разным причинам», — заметил он.

Как отмечают эксперты, никто не хочет терять рынок, поэтому основная стратегия сейчас — просто переждать.

«Все, кто работает в массовом сегменте потребительских товаров, прилагают усилия, чтобы переждать, а потом вернуться с минимальными потерями. Компании продолжают платить зарплату (кто-то — пониженную), не отказываются от аренды офисов», — поясняет RT зампред комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Общественной палаты Илья Сёмин.

Первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалёв говорит, что сейчас на первый план выходят специалисты по санкционному комплаенсу — работе с рисками, связанными с санкциями.

«Это целое искусство — обойти нормы и требования, выдвигаемые правительствами определённых стран. Присутствие западных компаний всё равно сохранится. Они пробьются, как зелёные ростки сквозь асфальт. Пока все до последнего оттягивают решения, которые будут непоправимыми», — рассказывает Ковалёв.

Вопросы логистики

При этом крупнейшие корпорации — PepsiCo, Inc., Procter & Gamble, Unilever, Nestle и многие другие — сохраняют присутствие в России. Несмотря на критику, международные игроки продолжают свою деятельность, ограничившись скорее символическими мерами.

Так, по данным Bloomberg, Nestle уводит с рынка бренды KitKat и Nesquik. Однако производство и продажа остальной продукции сохранятся. У компании в России семь заводов и порядка 7 тыс. сотрудников. Как пояснили в компании, 90% продукции производится в России и она должна обеспечивать обычных россиян необходимыми продуктами по умеренным ценам.

В PepsiCo заявили, что откажутся от продажи напитков Pepsi и 7Up, но продолжат торговлю остальными продуктами, такими как молоко, сыр, детское питание и даже чипсы. Как сообщает The Wall Street Journal, на прошлой неделе PepsiCo направила в Россию 2 тыс. т картофельных семян.

«Мы не можем забывать гуманитарный аспект нашего бизнеса. Мы должны продолжить поставлять в Россию необходимые продукты, такие как молоко», — цитируют журналисты слова исполнительного директора PepsiCo, Inc. Рамона Лагуарты. Он также добавил, что компания должна заботится о 20 тыс. российских сотрудников и ещё 40 тыс. фермеров, которые поставляют компании молоко и картофель.

Unilever также заявила, что продолжит производить и продавать наиболее необходимые продукты и косметические товары. Среди наиболее известных брендов компании — кетчупы Calve и «Балтимор», мороженное «Инмарко», косметика «Чистая линия», «Лесной бальзам», чай «Беседа» и Lipton и многие другие.

Сохранит производство и Proctor & Gambel, отказавшаяся комментировать, какие бренды планируется оставить, и Gillette, чьи бритвы заняли три четверти российского рынка.

Также производители лекарств и медицинских товаров заявили, что продолжат работу в России по этическим соображениям. Это подтвердил Дмитрий Погребинский, генеральный директор ЦВ «Протек» (компания является крупнейшим производителем лекарств и управляет сетью аптек «Ригла»). «Практически никто из зарубежных компаний не собирается уходить с российского рынка. Они пытаются решать вопросы логистики», — передают его слова СМИ.

Burger King не смог закрыться

Мало меняется и лицо общепита. Большинство крупнейших сетей продолжают развиваться по системе франчайзинга. Так, президент международного оператора общепита Restaurant Brands International Дэвид Шир заявил, что не смог заставить местных франчайзи отказаться от бренда Burger King.

Как он пояснил, 15 лет назад сеть запускали здесь с тремя партнёрами: ресторатором Александром Колобовым, ВТБ Капитал и украинской финансовой группой ICU (Investment Capital Ukraine). Без их согласия Restaurant Brands International, который, по словам президента, владеет только 15% акций, не имеет механизмов, чтобы остановить работу сети. Вместо этого Restaurant Brands International попробует продать свою долю.

Не оправдались слухи и о закрытии пиццерии Papa John’s. Основатель российской сети Кристофер Уинн заявил The New York Times, что, несмотря не то что материнская компания в США заявила о полном прекращении корпоративной деятельности в России, все пиццерии в стране продолжают работать.

Опровергла слухи о закрытии пиццерий в России и DP Eurasia — мастер-франчайзи Domino’s Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии. Инвестиции, по утверждению DP Eurasia, ограничены, но могут возобновиться по мере улучшения геополитической ситуации. При этом все 188 точек в России продолжают работу в обычном режиме.

Как пояснил Ковалёв, работа с франчайзи и смена юридических лиц — одна из технологий санкционного комплаенса, однако полный разрыв неизбежно приведёт к деградации бизнеса, поэтому его стараются избежать. По его мнению, операторы хотят переждать, чтобы, с одной стороны, сохранить западных клиентов, а с другой — не терять связи с российским рынком.

Схожая ситуация и в ретейле. «В настоящий момент зарубежные бренды заявляют только о приостановке своей деятельности в России и временно закрывают магазины, но не покидают рынок и не освобождают массово площади», — сообщила RT руководитель департамента торговой недвижимости консалтинговой компании JLL Полина Жилкина.

По её словам, сейчас собственники торговых центров и арендаторы ведут переговоры и стараются добиться взаимных уступок, как уже было в период пандемии.

«Надо понимать, что иностранные компании подвергаются сейчас огромному давлению на западных рынках, которые для них являются основными. Там развита культура отмены, возможен серьезный бойкот брендов, поэтому они должны демонстрировать согласие с общей повесткой, чтобы сохранить клиентов», — говорит Вадим Ковалёв.

По его мнению, как только повестка сменится, активность западного капитала сразу возрастёт.

«Бизнесмены — миролюбивые люди. Они всегда верят в лучшее, заинтересованы в торговле, получении прибыли. Как только пойдут благоприятные сигналы, бизнес первый начнёт восстанавливаться», — считает эксперт.

В свою очередь, Илья Сёмин отмечает, что освобождающуюся нишу уже готовы захватить игроки из регионов, где работа в России не бьёт по репутации.

«Из личного общения знаю, что уже очень большой интерес проявляют инвесторы из Китая, Турции, Латинской Америки. Они видят уникальный шанс быстро зайти на резко освободившийся рынок. Чтобы закрепиться на таком большом рынке, как наш, обычно нужны годы, а теперь это можно сделать за несколько месяцев», — заметил он.

Полина Жилкина также признала, что, например, турецкие ретейлеры уже проявляют серьёзный интерес к подбору площадей и смотрят на российский рынок даже с большим энтузиазмом, чем многие локальные сети.