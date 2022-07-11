Fox News: американцы не купились на заявления Байдена о росте цен на топливо из-за Путина

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Обозреватель Fox News Дуглас Мюррей заявил, что жители США не купились на заявления американского президента Джо Байдена о росте цен на топливо в стране из-за президента России Владимира Путина.
Fox News: американцы не купились на заявления Байдена о росте цен на топливо из-за Путина
  • AP

По словам журналиста, на протяжении последних месяцев в Белом доме пытаются свалить все проблемы в США на президента России. При этом он добавил, что есть несколько «проблем». 

«Одна из них заключается в том, что американцы на это не покупаются», — сказал обозреватель.

Он объяснил, что американцы знают, что проблемы с энергетикой в стране были с самого начала работы администрации Байдена.

В частности, он раскритиковал решение Байдена заблокировать нефтепровод из Канады в связи со стремлением проводить как можно более зелёную политику.

Ранее Байден обвинил Владимира Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты, а также призвал управляющих АЗС в США снизить стоимость бензина.

Как отмечал сам Путин, санкции и многолетние ошибки Запада в экономике стали причиной возникновения волны глобальной инфляции.

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