Fox News: американцы не купились на заявления Байдена о росте цен на топливо из-за Путина
- AP
По словам журналиста, на протяжении последних месяцев в Белом доме пытаются свалить все проблемы в США на президента России. При этом он добавил, что есть несколько «проблем».
«Одна из них заключается в том, что американцы на это не покупаются», — сказал обозреватель.
Он объяснил, что американцы знают, что проблемы с энергетикой в стране были с самого начала работы администрации Байдена.
В частности, он раскритиковал решение Байдена заблокировать нефтепровод из Канады в связи со стремлением проводить как можно более зелёную политику.
Ранее Байден обвинил Владимира Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты, а также призвал управляющих АЗС в США снизить стоимость бензина.
Как отмечал сам Путин, санкции и многолетние ошибки Запада в экономике стали причиной возникновения волны глобальной инфляции.