Fox News: американцы не купились на заявления Байдена о росте цен на топливо из-за Путина

Обозреватель Fox News Дуглас Мюррей заявил, что жители США не купились на заявления американского президента Джо Байдена о росте цен на топливо в стране из-за президента России Владимира Путина.

По словам журналиста, на протяжении последних месяцев в Белом доме пытаются свалить все проблемы в США на президента России. При этом он добавил, что есть несколько «проблем».

«Одна из них заключается в том, что американцы на это не покупаются», — сказал обозреватель.

Он объяснил, что американцы знают, что проблемы с энергетикой в стране были с самого начала работы администрации Байдена.

В частности, он раскритиковал решение Байдена заблокировать нефтепровод из Канады в связи со стремлением проводить как можно более зелёную политику.

Ранее Байден обвинил Владимира Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты, а также призвал управляющих АЗС в США снизить стоимость бензина.

Как отмечал сам Путин, санкции и многолетние ошибки Запада в экономике стали причиной возникновения волны глобальной инфляции.