Индикатор краха: почему Западу не удаётся перетянуть страны G20 на свою сторону в вопросе украинского кризиса

Точка зрения западных стран о ситуации вокруг Украины и необходимости «привлечь Россию к ответственности» не была доминирующей на саммите министров иностранных дел G20, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он добавил, что сейчас в мире полным ходом идёт «битва нарративов» и Запад её не выигрывает. В связи с этим функционер призвал бороться с «российской пропагандой». По словам аналитиков, своими словами Боррель фактически признал провал попыток коллективного Запада изолировать РФ на международной арене.

Позиция Запада в отношении украинского кризиса не была доминирующей на встрече министров иностранных дел государств G20, которая прошла 7—8 июля на Бали, констатировал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«В том, что касается осуждения России, санкций против неё и стремления привлечь режим к ответственности, страны G7 вместе со своими единомышленниками занимают единую позицию. Но другие страны, в числе которых можно отметить большинство государств «глобального Юга», зачастую придерживаются иной точки зрения», — говорится в заявлении Борреля, размещённом на сайте Еврокомиссии.

Функционер также назвал причины, по которым, с его точки зрения, страны отказываются примкнуть к позиции западного блока.

«Некоторых больше волнуют последствия войны для них самих, чем вопрос о том, кто ответственен за эти трудности и как закончить эту войну, другие сетуют на двойные стандарты или просто хотят сохранить хорошие двусторонние отношения с Россией. Кроме того, многие предпочитают не обозначать свою позицию чётко, не желая выбирать сторону, так как это поставило бы под угрозу их геополитические интересы», — отметил он.

По словам Борреля, сейчас в мире идёт «битва нарративов», в связи с чем дипломат призвал бороться с российской «пропагандой».

«Глобальная битва нарративов идёт полным ходом, и мы на данный момент не выигрываем. Мы, страны Евросоюза, должны предпринимать дальнейшие шаги по опровержению российской лжи и военной пропаганды, добиваясь чёткого понимания того, кто ответственен за агрессию и, следовательно, её последствия», — отмечается в заявлении главы европейской дипломатии.

«Провал бойкота до его начала»

В первые недели после начала специальной военной операции на Украине Запад во главе с США взял курс на изоляцию РФ на международной арене. По словам аналитиков, важным индикатором успешности или провальности этой линии мог бы стать крупный международный форум с участием России. Именно поэтому Запад предпринимает активные усилия, чтобы помешать РФ участвовать во встрече лидеров «группы двадцати», которая пройдёт в ноябре этого года.

Вашингтон и его союзники, в частности Варшава и Оттава, уже призвали исключить Россию из G20, при том что Польша даже не входит в это объединение. В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал рассмотреть возможность бойкота саммита G20, если РФ примет в нём участие.

Жозеп Боррель

Gettyimages.ru

В то же время Аргентина и Китай выступили против исключения РФ из объединения, а Индонезия, председательствующая в этом году в «двадцатке», сообщила о приглашении на саммит Владимира Путина.

Как отметили в российском МИД, в ходе саммита глав внешнеполитических ведомств G20 многие участники встречи дали чёткий сигнал о неприемлемости изоляции Москвы и о негативных последствиях односторонних санкций.

«Звучали трезвые оценки объективных причин экономических шоков, которые имеют многофакторную природу. В их числе спровоцированная Западом на фоне пандемии коронавируса инфляция, дестабилизация трансграничных цепочек поставок и осложнение геополитической обстановки», — говорится в сообщении МИД по итогам встречи.

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Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве указали на провал бойкота РФ на прошедшей встрече G20.

«Вся западная пресса, освещающая министерскую встречу «двадцатки», занята одним: попыткой выяснить, кто кого в результате бойкотировал. Они бегают, суетятся, считают время нахождения министров в зале, следят за их перемещениями... Ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальна сегодня. У мейнстрима заказ: отработать бойкот любой ценой, даже если это уже вызывает смех у всех присутствующих. Если бы западные СМИ имели представление об арифметике, то могли бы решить нехитрую задачку: 20 − 7 = 13. Что означает провал бойкота до его начала», — написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своём Telegram-канале.

О том, что курс Запада на изоляцию РФ терпит крах, писал в июне и обозреватель газеты Financial Times Эдвард Люс. Он констатировал, что Москву пригласили на саммит «группы двадцати», несмотря на требование США исключить Россию из организации. Кроме того, журналист отмечал, что Китай и Индия помогают РФ найти альтернативы западным платёжным системам, перевозить и продавать российское сырьё, блокируя попытки отделить Москву от мировых процессов. Люс также выразил мнение, что ситуация на Украине лишь усиливает желание незападных стран видеть мир многополярным.

«Сегодня не мир пытается изолировать Россию, а Запад»

По словам аналитиков, попытки Запада изолировать Россию были обречены на провал с самого начала.

«Если взглянуть на географическую карту, то можно понять, что изолировать нашу страну — невыполнимая задача. И надо понимать, что сегодня не мир пытается изолировать Россию, а только Запад. Россия продолжает сотрудничество и даже интенсифицирует его с такими ключевыми игроками, как Китай и Индия. Напомню, что после того, как Байден наложил запрет на импорт российской нефти, Индия вскоре закупила у РФ крупные партии этого сырья», — отметил в беседе с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Сергей Лавров на саммите глав МИД стран G20

AP

По его словам, это свидетельствует в том числе о том, что однополярная модель мира во главе с США фактически рухнула. На смену ей пришла многополярность, за которую выступала Россия.

«Важным индикатором этого нового полицентричного мира является тот факт, что ближайший союзник США, Саудовская Аравия, ведёт переговоры с Китаем о том, чтобы торговать нефтью в юанях. Лет пять назад это звучало бы как фантастика. Более того, Байден призывал Саудовскую Аравию расширить производство нефти, но Эр-Рияд отказался. Это тоже индикатор краха либерального миропорядка», — говорит аналитик.

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В свою очередь, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова отметила, что среди государств G20, которые ЕС и США безуспешно пытаются перетянуть на свою сторону, есть немало стран, в недавнем прошлом пострадавших от западного колониализма. И это нельзя не учитывать в нынешней ситуации.

«В «глобальной битве нарративов», которую обозначил Боррель, у Запада заведомо более слабые позиции. Страны «глобального Юга», многие из которых испытали все тяготы прежней колониальной системы, понимают, что нынешний миропорядок строился не ими. Сейчас для стран, сохраняющих нейтралитет или разделяющих позицию России о том, что именно вассалы США спровоцировали конфликт на Украине, стало очевидным, что с истощением ресурсов и разобщением Запада для них возникает возможность начать новый путь в справедливом миропорядке. Заявления Китая, позиция Индии, новые заявки на членство в БРИКС от Аргентины и Ирана обращают на себя внимание тех стран, которые тоже надеются на смену тоталитарной однополярной модели — на подлинную многополярность», — сказала собеседница RT.

Она также отметила, что дальнейшие попытки Запада диктовать G20 свои условия могут привести лишь к разрушению этой международной площадки.