Лавров: Аргентина и Иран являются достойными кандидатами на вступление в БРИКС

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Аргентина и Иран являются достойными, уважаемыми кандидатами на вступление в БРИКС, решение по этому поводу будет приниматься консенсусом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: Аргентина и Иран являются достойными кандидатами на вступление в БРИКС
  • РИА Новости

«Разумеется, и Аргентина, и Иран являются достойными, уважаемыми кандидатами, как и целый ряд других стран, которые тоже упоминаются в дискуссиях, но решение будет приниматься консенсусом», — сказал он на пресс-конференции.

Министр добавил, что подготовительный процесс запущен и главным критерием в нём будет, прежде всего, обеспечение дальнейшей эффективности и повышение практической отдачи по работе структуры.

  • Лавров: Аргентина и Иран являются достойными кандидатами на вступление в БРИКС

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС.

Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, круг стран — единомышленников БРИКС будет увеличиваться со временем.

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