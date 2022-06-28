Лавров: Аргентина и Иран являются достойными кандидатами на вступление в БРИКС
- РИА Новости
«Разумеется, и Аргентина, и Иран являются достойными, уважаемыми кандидатами, как и целый ряд других стран, которые тоже упоминаются в дискуссиях, но решение будет приниматься консенсусом», — сказал он на пресс-конференции.
Министр добавил, что подготовительный процесс запущен и главным критерием в нём будет, прежде всего, обеспечение дальнейшей эффективности и повышение практической отдачи по работе структуры.
- Лавров: Аргентина и Иран являются достойными кандидатами на вступление в БРИКС
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС.
Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, круг стран — единомышленников БРИКС будет увеличиваться со временем.