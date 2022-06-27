Ушаков спрогнозировал увеличение круга единомышленников БРИКС

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил: круг стран — единомышленников БРИКС будет увеличиваться со временем.

«Формат БРИКС+ предполагает, что будет создаваться постоянный круг друзей объединения. И состоявшаяся дискуссия показала, что в орбиту БРИКС будет вливаться всё больше и больше единомышленников, прежде всего, конечно, из числа развивающихся стран, стран Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и так далее», — цитирует его РИА Новости.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на саммите БРИКС призвал страны — члены объединения ускорить процесс по включению новых единомышленников в его состав.