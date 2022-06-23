Си Цзиньпин призвал страны БРИКС ускорить процесс включения новых членов в объединение

Короткая ссылка
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на саммите БРИКС призвал страны — члены объединения ускорить процесс по включению новых единомышленников в его состав.
Си Цзиньпин призвал страны БРИКС ускорить процесс включения новых членов в объединение
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«В последние годы довольно много стран выражают желание вступить в БРИКС. Пустив новую кровь в наше объединение, мы привнесём новую жизненную энергию в БРИКС. В этом году мы неоднократно и в разных форматах обсуждали вопрос расширения, мы должны ускорить этот процесс, чтобы наши единомышленники как можно скорее присоединились к семье БРИКС», — сказал он.

В мае глава МИД КНР Ван И заявил, что китайская сторона предлагает начать процесс расширения БРИКС.

Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление Ван И.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить