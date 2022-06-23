Си Цзиньпин призвал страны БРИКС ускорить процесс включения новых членов в объединение
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
«В последние годы довольно много стран выражают желание вступить в БРИКС. Пустив новую кровь в наше объединение, мы привнесём новую жизненную энергию в БРИКС. В этом году мы неоднократно и в разных форматах обсуждали вопрос расширения, мы должны ускорить этот процесс, чтобы наши единомышленники как можно скорее присоединились к семье БРИКС», — сказал он.
В мае глава МИД КНР Ван И заявил, что китайская сторона предлагает начать процесс расширения БРИКС.
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление Ван И.