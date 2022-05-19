Политолог Светов оценил предложение КНР начать процесс расширения БРИКС
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По мнению политолога, предложение расширить БРИКС является своего рода ответом на действия коллективного Запада во внешней политике, в частности — на действия G7.
«Оттуда исключили Россию и туда не приглашают ни Китай, ни Индию. Для Китая это вызов: Япония там есть, а Китая нет. Ещё G20 и попытки оттуда выставить Россию и пригласить Украину», — сообщил эксперт.
По его словам, стремление США управлять всеми крупными международными организациями, безусловно, вызывают противодействие.
«Идея Китая расширить БРИКС своевременная и нормальная. Тон задают крупные государства, та же Бразилия — ведущее государство в Южной Америке, ЮАР — сильное государство в Африке», — добавил специалист.
Он также выразил надежду на качественное функционирование организации и заявил, что действия, направленные на расширение организации, являются правильными.
Ранее Китай предложил начать процесс расширения БРИКС.