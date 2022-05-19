Политолог Светов оценил предложение КНР начать процесс расширения БРИКС

Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД КНР Ван И о том, что китайская сторона предлагает начать процесс расширения БРИКС.

По мнению политолога, предложение расширить БРИКС является своего рода ответом на действия коллективного Запада во внешней политике, в частности — на действия G7.

«Оттуда исключили Россию и туда не приглашают ни Китай, ни Индию. Для Китая это вызов: Япония там есть, а Китая нет. Ещё G20 и попытки оттуда выставить Россию и пригласить Украину», — сообщил эксперт.

По его словам, стремление США управлять всеми крупными международными организациями, безусловно, вызывают противодействие.

«Идея Китая расширить БРИКС своевременная и нормальная. Тон задают крупные государства, та же Бразилия — ведущее государство в Южной Америке, ЮАР — сильное государство в Африке», — добавил специалист.

Он также выразил надежду на качественное функционирование организации и заявил, что действия, направленные на расширение организации, являются правильными.

Ранее Китай предложил начать процесс расширения БРИКС.