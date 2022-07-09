«Рупор американской политики»: почему Зеленский заявил о неготовности Украины «отдавать свои территории»

Киев не готов к территориальным уступкам в пользу России, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинская сторона будет бороться «за каждый клочок территории» и возвращать её «на поле битвы». При этом, как сказал Зеленский, Вашингтон оказывает помощь Киеву, «но недостаточно, чтобы победить», после чего призвал другие страны поддержать киевские власти «кто как может». По мнению экспертов, слова Зеленского свидетельствуют о том, что США не дают Киеву санкцию на ведение переговоров с Россией.

Украина не готова к территориальным уступкам в пользу России, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN.

«Украинцы не готовы отдавать свои территории и признавать эти территории территориями Российской Федерации. Это наша земля, мы всегда об этом говорим и собираемся это доказать», — сказал он.

По словам Зеленского, Украина будет бороться «за каждый клочок» земли и возвращать её «на поле битвы».

«Для этого нам необходимо быть технически обеспеченными. Когда мы будем технически обеспечены, мы будем деоккупировать наши территории», — заявил украинский лидер.

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Кроме того, в интервью американским журналистам Зеленский затронул тему вступления Украины в Североатлантический альянс, заявив, что не видит других гарантий безопасности, «кроме НАТО».

«Мы не отказывались от этого пути, но этот путь от нас — весь мир был свидетелем — от нас этот путь не зависит. А вопрос открытых дверей зависит только от стран — членов НАТО», — сказал он.

Также он заявил, что Вашингтон оказывает поддержку киевским властям, но недостаточно, «чтобы победить».

«Соединённые Штаты помогают — и помогают сильно. Мы это понимаем и очень высоко ценим, но действительно хотим увеличения и ускорения этой помощи», — заявил Зеленский.

Кроме того, президент Украины призвал другие страны поддержать Киев «кто как может».

«Мы благодарны Соединённым Штатам Америки, они имеют влияние на некоторые решения европейских стран, и это тоже помощь, но уже помощь политическая. Некоторые страны в Европе хотели балансировать, хотели пройти, как говорят, между капелек под дождём, но тем не менее благодаря помощи Соединённых Штатов они начали нас поддерживать. И поэтому, когда я говорю об объёмах и быстроте (поставок. — RT) оружия, я не обращаюсь к Соединённым Штатам, я обращаюсь ко всем лидерам всего мира, кто нам начал помогать», — сказал Зеленский.

Здание офиса президента Украины

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Вместе с тем 7 июля агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило, что бюджетное подразделение Еврокомиссии заблокировало предоставление Украине кредита в размере €1,5 млрд «из-за опасений по поводу финансовой надёжности страны».

«Официальный представитель Еврокомиссии сказал, что ЕС должен удостовериться в том, что сможет покрыть убытки в случае дефолта Украины», — пишет агентство.

«Пусть попробуют»

Впрочем, ранее в Европе звучали куда более воинственные заявления. Так, в конце апреля министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью BBC фактически выступил с призывом к Украине нанести удары по территории России.

«Если Украина выберет целью объекты логистической инфраструктуры, которые использует российская армия, это будет законно — в соответствии с международным правом», — заявил Уоллес.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал ранее, что ЕС продолжит поддерживать Украину, и написал о необходимости «выиграть на поле боя».

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством Госдумы и главами фракций 7 июля обратил внимание, что Москва уже неоднократно слышала со стороны государств Запада об их желании «воевать» с Россией «до последнего украинца».

«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, всё к этому и идёт. Но все должны знать, что мы-то по большому счёту всерьёз пока ещё ничего и не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться», — подчеркнул российский лидер.

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Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил слова Путина, сказав, что «глава государства как раз оперировал теми заявлениями, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что, дескать, Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы».

«Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы и потенциал России настолько велик в этом плане (военном. — RT), что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», — сказал Песков.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров отметил по итогам заседания министров иностранных дел G20, что именно Запад своими действиями не позволяет Киеву «перейти к мирному процессу».

«Хотел бы напомнить западным коллегам, что они говорили в предыдущие месяцы, и попросить их определиться со своими желаниями. Если речь идёт о запуске мирных переговоров, то этот диалог остановила Украина. Если же он (Запад. — RT) хочет не переговоров, а победы Украины над Россией «на поле боя» (звучат и те и другие заявления: кто за переговоры, а кто за военную победу), тогда говорить с Западом не о чем. С такими подходами он не позволяет Украине перейти к мирному процессу», — заявил министр.

По словам Лаврова, западные страны заставляют киевские власти принимать вооружения, «использовать их для бомбёжек городов, уничтожения гражданского населения», с чем РФ не может мириться.

«Такая раздвоенность Запада показывает, что главное — идеология, а не забота об Украине и о её гражданах, о европейской безопасности в целом», — констатировал глава МИД России.

«Извлечь для себя выгоду»

Как отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT, заявления Зеленского, который, по словам эксперта, действует согласно инструкции Вашингтона, говорят о том, что США не дают Киеву санкцию на ведение переговоров с Москвой. А президент Украины, по мнению аналитика, в очередной раз продемонстрировал, что ему важны не жизнь и благополучие украинцев, а интересы его западных покровителей.

Уничтоженная радиолокационная станция П-19 «Дунай» на шасси ЗИЛ-131 украинской армии на выставке военной техники в парке Ленинского Комсомола в Донецке

РИА Новости

© Сергей Батурин

«Белый дом не хочет мирного урегулирования, поскольку ни один его план по дестабилизации России и нанесению ей максимального вреда не сработал. Но Соединённые Штаты ещё надеются извлечь для себя выгоду из конфликта на Украине. Кроме того, заявление Зеленского рассчитано на непритязательность западной аудитории, которой, впрочем, уже порядком надоела украинская тематика на фоне многочисленных проблем у самого Запада. Помимо этого, слова президента Украины призваны поднять боевых дух во многом уже деморализованных ВСУ», — считает Шаповалов.

По его словам, утверждения Зеленского о якобы возможной победе Украины не выдерживают никакой критики.

«Никто из здравомыслящих людей не будет утверждать, что Киев способен нанести военное поражение России. Уже сейчас значительной части украинской армии просто не существует, и тот военный потенциал, которым теперь обладает Киев, — это в основном результат военно-технической поддержки, которую украинской стороне оказывает Запад во главе с США, но не более того», — отметил Шаповалов.

Кроме того, заявления Зеленского о том, что Украина не отказывалась от пути в НАТО, в очередной раз подтверждают правильность решения российских властей начать спецоперацию, полагает эксперт.

«Киев крайне враждебно настроен против России и планирует во что бы то ни стало присоединиться к блоку, который в новой концепции назвал РФ своей главной угрозой», — добавил аналитик.

Схожей позиции придерживается и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По его словам, когда Зеленский говорит, что не видит других гарантий безопасности, «кроме НАТО», он фактически присоединяется к агрессивным планам блока против России.

«Ни о какой безопасности вообще не может идти речь, когда новая концепция Североатлантического альянса носит крайне враждебный характер по отношению к РФ», — отметил аналитик в беседе с RT.

Оленченко также считает, что Зеленский в данном случае выступает не как руководитель своей страны, который должен быть заинтересован в благосостоянии собственных граждан, а как «рупор американской внешней политики».

«Все мысли, которые озвучивает Зеленский в своём интервью, в том числе о невозможности дипломатического урегулирования и необходимости наращивать поставки оружия на Украину со стороны стран Европы, под копирку списаны с американских методичек», — сказал эксперт.

Оленченко полагает, что с помощью таких заявлений Зеленского Вашингтон пытается дать сигнал Европе, которая, по его словам, уже насытилась украинской повесткой.

«В ЕС не хотят идти дальше тех усилий, которые уже предприняты. Поэтому США через Зеленского пытаются побудить европейские страны к активизации своего участия в украинских делах. Впрочем, вряд ли у Вашингтона получится как-то значительно повлиять на ситуацию в этом направлении. И даже если Запад продолжит оказывать Киеву серьёзную военную и финансовую помощь, это не помешает России решить все намеченные задачи в ходе спецоперации», — заключил аналитик.