Песков объяснил слова Путина о том, что «Россия всерьёз пока ещё ничего и не начинала»

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Владимира Путина о том, что «Россия всерьёз пока ещё ничего и не начинала на Украине».
Песков объяснил слова Путина о том, что «Россия всерьёз пока ещё ничего и не начинала»
  • РИА Новости

«Глава государства как раз оперировал теми заявлениями, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что, дескать, Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Но и здесь Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы и потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», — сказал Песков.

Он отметил, что заявления стран Запада выглядят абсурдными.

Накануне Путин во время встречи с лидерами фракций в Госдуме заявил, что всем должно быть известно, что Россия, строго говоря, «всерьёз ещё ничего не начинала». Об этом он сказал, комментируя операцию на Украине. 

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