Президент Аргентины высказался против обсуждения исключения России из G20

Президент Аргентины Альберто Фернандес высказался против обсуждения исключения России из состава G20. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Что касается идеи о том, что Россия должна выйти из G20, учитывая особенности G20, я не думаю, что это та тема, которую нужно рассматривать», — цитирует его ТАСС.

Также он отметил необходимость сохранения G20 в качестве площадки для переговоров с Россией.

Фернандес добавил, что из-за последствий конфликта на Украине страдают все страны. При этом он подчеркнул, что «экономические санкции в отношении России очень негативно сказываются на остальном мире и Аргентине в частности».

«Поэтому я настаиваю на том, что мы должны найти быстрый способ решить военный конфликт», — сказал президент Аргентины.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш высказался о необходимости возвращения на рынок продовольствия из России, Белоруссии и с Украины для решения проблемы голода в мире.