Генсек ООН высказался о необходимости возвращения на рынок продукции из России и с Украины

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Генсек ООН Антониу Гутерреш высказался о необходимости возвращения на рынок продовольствия из России, Белоруссии и с Украины для решения проблемы голода в мире.
Генсек ООН высказался о необходимости возвращения на рынок продукции из России и с Украины
  • AP
  • © Theresa Wey

Об этом Гутерреш заявил журналистам после переговоров с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. 

«Я считаю, что нет решения проблемы без возвращения на рынок продукции с Украины, а также продукции и удобрений из России и Белоруссии», — цитирует его ТАСС.

Генсек ООН также заявил, что приложит усилия для того, чтобы активизировать диалог на эту тему.

Ранее министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце предупредила о возможности сильнейшего со времён Второй мировой войны голода в мире из-за коронавируса, сильных засух и конфликта на Украине. 

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