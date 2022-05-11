Генсек ООН высказался о необходимости возвращения на рынок продукции из России и с Украины

Генсек ООН Антониу Гутерреш высказался о необходимости возвращения на рынок продовольствия из России, Белоруссии и с Украины для решения проблемы голода в мире.

Об этом Гутерреш заявил журналистам после переговоров с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

«Я считаю, что нет решения проблемы без возвращения на рынок продукции с Украины, а также продукции и удобрений из России и Белоруссии», — цитирует его ТАСС.

Генсек ООН также заявил, что приложит усилия для того, чтобы активизировать диалог на эту тему.

Ранее министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце предупредила о возможности сильнейшего со времён Второй мировой войны голода в мире из-за коронавируса, сильных засух и конфликта на Украине.