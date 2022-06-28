«Превратится в клуб по интересам»: почему глава ЕК выступила против бойкота саммита G20 в случае участия России

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не поддерживает бойкотирование саммита G20 в случае участия в нём президента России Владимира Путина. Глава ЕК призвала западных коллег продумать, намерены ли они «парализовать работу» всей «группы двадцати», учитывая, что этот саммит «слишком важен». Фон дер Ляйен считает, что не стоит разрушать работу G20 «из-за Путина». Вместе с тем канцлер Германии Олаф Шольц сообщил телеканалу ZDF, что Берлин решит, бойкотировать G20 или нет, ближе к дате проведения форума. По мнению экспертов, риторика главы ЕК и Шольца говорит о том, что на Западе начали осознавать неэффективность подобного бойкота РФ, который «ничего не даст западному сообществу».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против бойкота саммита G20 в случае участия в нём президента России Владимира Путина. Об этом она заявила в интервью немецкому телеканалу ZDF.

«Мы должны очень конкретно продумать, намерены ли мы парализовать работу всего G20. Я это не поддерживаю. Я считаю, что это очень важное собрание. Мне кажется, будет лучше сказать ему, если он приедет, в лицо, что мы думаем о его действиях, проявив свою позицию. С моей точки зрения, G20 слишком важен, особенно для развивающихся стран, поэтому нам не стоит разрушать работу этого объединения из-за Путина», — заявила фон дер Ляйен, добавив, что «всё как обычно» не будет.

После этого канцлер Германии Олаф Шольц сообщил телеканалу ZDF, что Берлин решит, бойкотировать G20 или нет, ближе к дате проведения мероприятия, которое намечено на ноябрь.

«Мы примем окончательное решение незадолго до отправки (на саммит. — RT), поскольку к тому времени ситуация в мире может измениться весьма значительно. Но ясно одно: G20 играет большую роль, и мы хотим тесно сотрудничать с ним. Все государства здесь согласны с этим. У нас есть общая убеждённость, выраженная также госпожой фон дер Ляйен, что мы не должны торпедировать G20», — отметил Шольц.

27 июня помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Москва подтвердила участие Путина в саммите G20. Ушаков добавил, что пока не может сказать, будет оно проходить в очном или ином формате.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес заявил после встречи с Шольцем, что идея исключения России из G20, учитывая особенности «группы двадцати», — не та тема, которую нужно рассматривать. Фернандес также отметил необходимость сохранения G20 в качестве площадки для переговоров с РФ. В этом контексте аргентинский лидер констатировал, что антироссийские санкции крайне негативно сказываются на остальном мире, и на Аргентине в частности.

До этого против исключения России из «группы двадцати» выступил Китай. По словам официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, РФ — важный член G20 «и ни у какого участника нет права лишать членства другое государство». Во время брифинга он подчеркнул, что «группе двадцати» следует работать в рамках подлинного многостороннего формата, а также «укреплять сплочённость и сотрудничество, рука об руку противостоять возникающим трудностям». К тому же Вэньбинь назвал G20 важной платформой международного сотрудничества главных экономик мира.

Головная боль Вашингтона

Напомним, США и их союзники, в частности Польша и Канада, призвали исключить Россию из «группы двадцати». При этом Варшава считает, что она больше заслуживает места в G20.

В свою очередь, в Белом доме заявили о планах обсудить с союзниками идею такой изоляции РФ. По мнению Вашингтона, российская сторона не может продолжать вести свою деятельность «в привычном режиме по части международных институтов и международного сообщества».

Комментируя позицию США по вопросу членства РФ в G20, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединённые Штаты продолжают «достаточно напористо свою линию на изоляцию России». Впрочем, как подчеркнул он, политика Вашингтона «несостоятельна и не может достичь цели».

G20 в Риме

AP

© Evan Vucci

«Мир всё-таки гораздо более многообразен, чем США и страны Европы, — отметил Песков. — Большое количество стран предпочитают более сбалансированный и трезвый подход к происходящему, предпочитают задавать вопросы в ходе прямого диалога, с чем-то соглашаться, с чем-то нет, но не «рубить канаты».

По данным западных СМИ, Соединённые Штаты предпринимали попытки убедить Индонезию, председательствующую в «группе двадцати», не допустить участия президента Путина в саммите. Однако официальная Джакарта всё же направила приглашение России.

В апреле на заседании министров финансов и управляющих центральными банками G20 США бойкотировали выступление главы Минфина РФ Антона Силуанова. Примеру американских коллег последовали, в том числе, официальные лица Великобритании и Канады.

Впрочем, как сообщила министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати, уход ряда представителей западных стран со встречи в формате G20 из-за присутствия на ней России не помешал дискуссии.

Позже Дмитрий Песков заявил, что во время телефонных переговоров с индонезийским президентом Джоко Видодо Владимир Путин поблагодарил его за приглашение принять участие в G20. По словам пресс-секретаря российского лидера, Москва будет готовиться к этому саммиту, а также «сделает всё возможное для того, чтобы председательство Индонезии было успешным».

После этого, 4 мая, американская газета The Washington Post опубликовала материал, в котором назвала «головной болью» для главы Белого дома Джо Байдена тот факт, что Путина пригласили поучаствовать в «группе двадцати». Как сообщало издание, попытки Вашингтона выставить Россию в качестве «изгоя» в мире столкнулись с реальностью, в которой не все партнёры США готовы разорвать связи с Москвой.

Как отметил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов в середине июня на ПМЭФ-2022, многие страны G20 проявляют интерес к сотрудничеству с РФ по самым разным направлениям, в том числе и в Арктике.

«Толика адекватности»

Как отметил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, заявления главы ЕК и канцлера ФРГ говорят о том, что на Западе начали осознавать неэффективность бойкота против РФ в рамках G20, который «ничего не даст западному сообществу».

«Запад, желающий ограничить международные связи РФ, сам окажется в изоляции и в крайне невыгодном положении. Это уже показало заседание министров финансов и управляющих центральными банками G20. США и другие их западные партнёры попытались навязать свои правила, но у них ничего не вышло», — заявил эксперт в беседе с RT.

Данюк напомнил, что среди стран «группы двадцати» есть государства, которые считают, что нынешняя глобальная система, в том числе и финансовая, несправедлива.

«В ней Запад считает себя хозяином. Однако мир уже давно многополярен. Россия не просто ведёт жёсткую конфронтацию с западным миром, но и является страной, ролевая модель которой очень притягательна для других государств, в том числе и развивающихся быстрыми темпами, которые входят в G20. В частности, это Китай, Аргентина и Индонезия», — сказал аналитик.

G20 в Риме

AP

© Kirsty Wigglesworth, Pool

По мнению Данюка, не только эти государства, но и страны Запада начали осознавать, что без России невозможно решение глобальных проблем, «начиная с безопасности и геополитики, заканчивая экономикой и финансами».

«Без участия РФ представить себе невозможно, чтобы такого рода задачи могли быть решены на мировом уровне. Без России G20 перестанет быть площадкой, где можно будет, по крайней мере, попытаться наладить как-то взаимодействие между ведущими странами мира. Без участия российской стороны «группа двадцати» превратится в очередной клуб по интересам по типу G7, которая вообще ни на что не влияет в глобальной повестке», — отметил эксперт.

Данюк также считает, что в Вашингтоне сдержанно отреагируют на слова главы ЕК и канцлера ФРГ об участии России в «группе двадцати».

«США являются главными «застрельщиками» попыток создать глобальную изоляцию России. Вашингтон намерен активно продвигать эту тему среди своих союзников, в том числе среди стран G7, но реальной мощности — политической и геоэкономической — на уровне G20 у него не хватит. Многие страны G20 продолжат проявлять интерес к России, поскольку они видят, что РФ является влиятельным мировым игроком, который не намерен жить по правилам однополярного мира во главе с США», — заявил аналитик.

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Как отметил политолог Александр Асафов в комментарии RT, на Западе, несмотря на всю антироссийскую риторику, прекрасно понимают, что Россия «встроена в глобальный мир» и что решать без неё актуальные международные вопросы не представляется возможным.

«Мы живём в эпоху неопрагматизма, когда государства, вопреки своей же политической риторике на различных международных площадках, направленной против России, чётко осознают, что без этой страны миру не справиться с множеством проблем. В частности, речь идёт о вопросах, связанных с мировым голодом: без российских удобрений невозможно решить эту проблему. Об этом же сообщали и в ООН», — считает эксперт.

По мнению Асафова, заявления фон дер Ляйен и Шольца, в частности, свидетельствуют об осознании евробюрократией того, что Запад в своих устремлениях «очернить и отменить» Россию зашёл слишком далеко.