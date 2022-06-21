Член ОП Данюк оценил слова Шольца об ущербе экономике Германии от антироссийских санкций

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что санкции против России наносят ущерб экономике и компаниям Германии.

«Важно понимать, перед кем выступал Шольц. Действительно, немецкий бизнес, в первую очередь промышленники, не просто недовольны этими санкциями, они понимают, что таким образом Германия уничтожает свою собственную промышленность, свою экономику в угоду американским геополитическим и геоэкономическим интересам. И когда Шольц заявляет о том, что он готов заплатить высокую цену за демократию и свободу, он почему-то под словом «мы» подразумевает всех, хотя немецкий бизнес не готов, немецкое общество в большинстве своём не готово», — подчеркнул Данюк.

По его мнению, канцлер ФРГ будет пытаться всеми силами до конца придерживаться политики санкций.

«Но абсолютно очевидно, что немецкий бизнес понимает бесперспективность этой политики и понимает, что Шольц таким решением останавливает на полном ходу европейский экономический локомотив под названием «Германия», — заключил эксперт.

Ранее Шольц заявил об ущербе экономике Германии от антироссийских санкций.

При этом политик добавил, что свобода и демократия «имеют свою цену» и страна «готова заплатить».