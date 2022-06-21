В Великобритании пообещали вводить новые санкции против России до вывода войск с Украины
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«Мы продолжим вводить санкции и отказываться от импорта товаров из России до тех пор, пока Россия полностью не выведет свои войска с Украины», — цитирует её ТАСС.
По словам министра, Соединённое Королевство продолжит поставку оружия на Украину и поддержит попытки Киева «вытеснить Россию со своей территории».
26 мая Лиз Трасс заявила, что Лондон сегодня не может «убрать ногу с педали газа» в вопросе оказания военной помощи Украине.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее обратился к Западу, чтобы там активнее обучали ВСУ применению поставляемого вооружения.
Посольство России призвало Британию к ответственности за поставки оружия Украине.