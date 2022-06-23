ЕП выделит €3,5 млн на обучение молодых журналистов европейских стран

Европарламент планирует рассказать молодым журналистам о важности парламента, парламентской демократии, а также его ценностях в рамках учебной программы в десяти европейских странах. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

«Цель данной учебной программы — помочь разобраться в механизмах работы ЕС, а также повысить осведомлённость о значимости роли парламента, парламентской демократии, а также ценностей, которые он отстаивает», — говорится в тексте документа.

При этом в каждой участвующей стране — Бельгии, Болгарии, Хорватии, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Польше, Португалии и Испании — будет проведён отдельный модуль. За ним будет ещё один — в Брюсселе или Страсбурге, предназначенный для ограниченного числа журналистов, которых выберут из участников первого модуля, сообщают авторы.

В рамках контракта подрядчику необходимо организовать и провести программу в соответствующей стране, отобрать участников для обоих модулей и обеспечить информационное сопровождение и связь с общественностью. Общий объём финансирования составит €3,5 млн.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в разговоре с RT отметил, что с помощью подобных учебных программ Европарламент пытается «перепрошить» европейских журналистов для создания выгодной информационной картины.

«Для того чтобы создавать ту информационную картинку, которая была бы выгодна внутри ЕС правящим элитам, им важно форматировать журналистов под определённые стандарты. В данном случае не чем иным, как отбором самых перспективных пропагандистов, которые будут отрабатывать определённую линию и повестку, этот грант назвать нельзя. Самые завиральные идеи, фейки, манипуляции и попросту ложь подаются под соусом, что это демократические ценности, что это свобода мнений, свобода слова», — заключил эксперт.

Ранее Европейская комиссия планировала выделить до €800 тыс. на программу по «продвижению и защите» демократии и верховенства права в Таджикистане.