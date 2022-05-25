ЕК выделит €800 тысяч на «продвижение демократии» в Таджикистане

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Виктория Пенькова
Европейская комиссия (ЕК) намерена выделить до €800 тыс. на программу по «продвижению и защите» демократии и верховенства права в Таджикистане. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.
ЕК выделит €800 тысяч на «продвижение демократии» в Таджикистане
  • Дворец нации в Душанбе
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Глобальной целью данного конкурса заявок является продвижение и защита прав и основных свобод человека, демократии и верховенства права. Эта цель будет достигнута посредством поддержки и укрепления организаций гражданского общества, активистов демократического движения и правозащитников», — уточняется в документе.

Будущие получатели финансирования в рамках работы над этим проектом среди прочего должны содействовать активной вовлечённости молодёжи в процессы проведения реформ в Таджикистане.

Кроме того, приоритетом деятельности подрядчиков должны стать поддержка свободы выражения мнений и свободы СМИ, борьба с дезинформацией, а также упрощение доступа жителей страны к правосудию.

Отмечается, что максимальный размер одного гранта составляет €300 тыс., минимальный — €160 тыс.

Ранее сообщалось о намерении ЕК выделить до €500 тыс. на «продвижение и защиту» основных свобод и прав человека в Казахстане.

Европейская комиссия уже много лет финансирует подобные проекты, в том числе в государствах постсоветского пространства и в России. Обычно декларируется, что эти инициативы направлены на «укрепление демократии и гражданского общества», «поддержку реформ» и прочее. На деле, по словам экспертов, такие программы предполагают влияние на общественное мнение и вмешательство во внутреннюю политику тех стран, где их реализуют.

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