Депутат Европарламента поднял вопрос о целесообразности поддержки Сербии из-за её политики в отношении России

Депутат Европарламента от Бельгии Йохан Ван Овертвельдт поинтересовался у Еврокомиссии, насколько приемлемо оказывать содействие Сербии как стране — кандидату на вступление в ЕС. По его словам, Сербия не придерживается внешней политики ЕС в отношении России, в отличие от других балканских государств — кандидатов. С письмом парламентария ознакомился RT.

Ван Овертвельдт напомнил, что в период с 2014 по 2020 год Сербия получила финансовую поддержку от ЕС на сумму €1,539 млрд, а 15 декабря 2021 года стране-кандидату было предоставлено более €122 млн.

Тем временем, как отмечает евродепутат, Сербия, в отличие от других балканских государств — кандидатов на вступление в Евросоюз, «не придерживается внешней политики ЕС в отношении России».

Страна также не достигла достаточного прогресса по проблемам сосредоточения власти и коррупции, говорится в письме парламентария.

«Отчёты о прогрессе в вопросе вступления (в ЕС. — RT) свидетельствуют о недостаточных подвижках по таким пунктам, как сосредоточение власти, политическое вмешательство и коррупция. Это подтверждается отчётом Европейского суда аудиторов (ЕСА) от 10 января 2022 года», — отмечается в документе.

В связи с этим Ван Овертвельдт обращается к Европейской комиссии с просьбой оценить действия Республики Сербия и рассмотреть вопрос о целесообразности предоставления ей дальнейшей помощи.

«В свете наблюдений, содержащихся в отчётах о прогрессе в вопросе вступления, отчёта ЕСА и политики Сербии в отношении Российской Федерации считает ли Европейская комиссия по-прежнему приемлемым оказание Республике Сербия содействия на этапе подготовки к вступлению в ЕС?» — интересуется бельгийский парламентарий.

Напомним, Сербия получила статус страны — кандидата на вступление в ЕС 1 марта 2012 года.

Ранее в Европарламенте выступили с призывом как можно скорее объявить Украину кандидатом на вступление в ЕС.