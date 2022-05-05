В Европарламенте напомнили о проблемах трудоустройства украинских беженцев в ЕС

Литовский европарламентарий Виктор Успасских выразил мнение, что жителям Украины, которые покинули страну, стоит оказать содействие в интеграции в странах ЕС. Об этом говорится в обращении политика к Еврокомиссии.

По словам Успасских, с 24 февраля Украину покинули более 5,3 млн человек, большая часть из них направилась в соседние страны, входящие в ЕС.

Прибыв в Евросоюз, украинцы начали сталкиваться с рядом серьёзных проблем, в том числе с проблемой интеграции на рынке труда, отметил евродепутат.

Главным препятствием в этом вопросе для беженцев является языковой барьер.

Успасских объяснил, что знание иностранного языка необходимо, ведь без него «украинцы не смогут заниматься в ЕС квалифицированным трудом, обеспечить защиту своих прав и избежать эксплуатации».

На этом фоне политик обратился к Еврокомиссии с вопросом о том, какие меры ЕК примет, «чтобы ускорить процесс интеграции беженцев на рынке труда ЕС».

Ранее газета Le Figaro сообщала, что многие жители Франции, принявшие у себя украинских беженцев, признались, что разочарованы.

Так, по данным Управления по иммиграции и интеграции Франции, порядка 70 тыс. украинцев получают ежемесячное пособие в размере €426. Этих средств часто не хватает, чтобы беженцы могли себя обеспечить самостоятельно.