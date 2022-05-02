Более 100 тысяч беженцев с Украины решили остаться в Болгарии

В период с 24 февраля по 2 мая 2022 года в Болгарию прибыли около 230 тыс. граждан Украины, из них в стране решили остаться более 100 тыс. человек, в том числе свыше 35 тыс. детей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт «Болгария для Украины».

Более 87 тыс. беженцев получили в стране временную защиту, из них 51 тыс. размещены в отелях и на базах отдыха.

Статус временной защиты даёт право на работу и бесплатное медобслуживание, а также на получение финподдержки.

Ранее сообщалось, что Франция к настоящему времени передала Украине 615 т гуманитарной помощи, в том числе медицинское оборудование и продовольствие.