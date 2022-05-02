Более 100 тысяч беженцев с Украины решили остаться в Болгарии
- AP
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт «Болгария для Украины».
Более 87 тыс. беженцев получили в стране временную защиту, из них 51 тыс. размещены в отелях и на базах отдыха.
Статус временной защиты даёт право на работу и бесплатное медобслуживание, а также на получение финподдержки.
Ранее сообщалось, что Франция к настоящему времени передала Украине 615 т гуманитарной помощи, в том числе медицинское оборудование и продовольствие.