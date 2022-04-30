Франция передала Украине 615 тонн гуманитарной помощи
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Об этом говорится в заявлении по итогам телефонных переговоров президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.
Зеленский поблагодарил Макрона за «масштабные поставки военного снаряжения».
В ответ Макрон пообещал расширять военную и гуманитарную поддержку Украины.
«Франция к настоящему моменту предоставила Украине 615 т гуманитарной помощи, в том числе медицинское оборудование, продовольствие, машины скорой помощи», — приводит заявление ТАСС.
Ранее французская газета Le Figaro сообщила, что многие жители Франции, принявшие украинских беженцев, спустя два месяца говорят о своей усталости и разочаровании.