Франция передала Украине 615 тонн гуманитарной помощи

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Елисейский дворец сообщил, что Франция к настоящему времени передала Украине 615 т гуманитарной помощи, в том числе медицинское оборудование и продовольствие.
Франция передала Украине 615 тонн гуманитарной помощи
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  • © Anadolu Agency

Об этом говорится в заявлении по итогам телефонных переговоров президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.

Зеленский поблагодарил Макрона за «масштабные поставки военного снаряжения».

В ответ Макрон пообещал расширять военную и гуманитарную поддержку Украины. 

«Франция к настоящему моменту предоставила Украине 615 т гуманитарной помощи, в том числе медицинское оборудование, продовольствие, машины скорой помощи», — приводит заявление ТАСС.

Ранее французская газета Le Figaro сообщила, что многие жители Франции, принявшие украинских беженцев, спустя два месяца говорят о своей усталости и разочаровании.

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