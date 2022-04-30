Le Figaro сообщила об изнурении принявших украинских беженцев французов

Французская газета Le Figaro сообщила, что многие жители Франции, принявшие у себя украинских беженцев, спустя два месяца говорят о своём изнурении и разочаровании.

Как сообщило Управление по иммиграции и интеграции Франции, порядка 70 тыс. украинцев в этой стране получают ежемесячное пособие в размере €426. При этом этих средств часто не хватает, чтобы украинские беженцы могли себя обеспечить, цитирует материал РИА Новости.

В статье говорится, что на оформление выплаты требуется несколько недель. Газета отмечает, что французы, предоставляющие беженцам жильё, не получают каких-либо выплат за оказываемую помощь.

В материале приводятся истории нескольких французских семей, которые пожаловались на ухудшение своей жизни после принятия беженцев.

Один из местных жителей рассказал, что ему пришлось отказаться от «какой-либо общественной и семейной жизни».

«Их (беженцев. — RT) нужно сопровождать в путешествиях, делать покупки, выполнять административные процедуры. Я перегружен и очень мало сплю», — заявил он.

Француженка, принявшая украинку с тремя детьми, рассказала, что надеялась, что кризис вскоре урегулируют или госслужбы окажут помощь. По её словам, «больше нет интимной обстановки, семейной жизни».

В марте президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа продолжит предоставление Украине экономической, военной и гуманитарной помощи.