Полянский: с 2014 года 2,5 млн украинцев получили убежище в России

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что с 2014 года 2,5 млн украинцев получили убежище на территории России.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Всего убежища в России с переворота на Майдане нашли как минимум 2,5 млн украинцев», — сказал дипломат в ходе заседания Совета Безопасности Всемирной организации, сославшись на официальные данные.

По его словам, после активизации обстрелов Донбасса с украинской стороны накануне начала Россией военной спецоперации этот поток резко усилился и достиг 863 тыс. человек.

По состоянию на 16 апреля с начала спецоперации на Украине эвакуированы 837 157 человек, включая 154 396 детей.

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