В ЕС сообщили об сложностях европейских авиакомпаний из-за антироссийских санкций

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Авиакомпании ЕС серьёзно пострадали от антироссийских санкций — авиасектор столкнулся с ростом операционных расходов, следует из проекта резолюции Европейского парламента, которую планируется принять в ходе майской сессии ЕП.
В ЕС сообщили об сложностях европейских авиакомпаний из-за антироссийских санкций
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«Максимально необходимое увеличение маршрута для самолётов, чтобы облететь воздушное пространство России и Белоруссии, составляет от трёх до четырёх часов в один конец. Это приводит к проблемам с дозаправкой, более длинному рабочему дню экипажа, что не предусмотрено в правилах ЕС», — приводит РИА Новости проект документа.

В Европарламенте также спрогнозировали возможные перебои с поставками используемого в производстве самолётов титана в ближайшее время, так как его главными производителями являются Россия и Украина. 

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон ранее заявила, что Еврокомиссия обсудит шестой пакет санкций в отношении России 3 мая.

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