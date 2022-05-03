В ЕС сообщили об сложностях европейских авиакомпаний из-за антироссийских санкций

Авиакомпании ЕС серьёзно пострадали от антироссийских санкций — авиасектор столкнулся с ростом операционных расходов, следует из проекта резолюции Европейского парламента, которую планируется принять в ходе майской сессии ЕП.

«Максимально необходимое увеличение маршрута для самолётов, чтобы облететь воздушное пространство России и Белоруссии, составляет от трёх до четырёх часов в один конец. Это приводит к проблемам с дозаправкой, более длинному рабочему дню экипажа, что не предусмотрено в правилах ЕС», — приводит РИА Новости проект документа.

В Европарламенте также спрогнозировали возможные перебои с поставками используемого в производстве самолётов титана в ближайшее время, так как его главными производителями являются Россия и Украина.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон ранее заявила, что Еврокомиссия обсудит шестой пакет санкций в отношении России 3 мая.