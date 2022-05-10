ЕК выделит до €500 тысяч на «продвижение» прав человека в Казахстане

Европейская комиссия намерена выделить до €500 тыс. на инициативу, основная цель которой заключается в «продвижении и защите» основных свобод и прав человека в Казахстане. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

Как следует из документа, программа в том числе предполагает «укрепление потенциала организаций гражданского общества и независимых СМИ», а также «повышение информированности общественности» о роли прав человека и демократии в сфере использования новых технологий.

Сумма, которую Еврокомиссия готова выделить на реализацию инициативы, составляет €500 тыс. Минимальный размер одного гранта — €220 тыс., максимальный — €250 тыс.

Подать заявку на получение финансирования могут зарегистрированные в Казахстане или в ЕС некоммерческие организации или организации гражданского общества.

Европейская комиссия на протяжении многих лет финансирует подобные проекты в ряде регионов мира, в том числе в государствах на постсоветском пространстве и в России. При этом декларируется, что они направлены на «развитие прав человека», «продвижение демократии и укрепление гражданского общества», «поддержку реформ» и прочее.

На деле, по словам экспертов, такие программы предполагают влияние на общественное мнение и вмешательство во внутреннюю политику тех стран, где они проводятся.