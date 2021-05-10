ЕП профинансирует программы для молодых политических лидеров из России

Европарламент намерен заняться подготовкой молодых политических лидеров из России. Об этом говорится в докладе о запланированных расходах законодательного органа ЕС на 2022 финансовый год. С документом ознакомился RT.

Как следует из документа, одно из направлений деятельности ЕП в будущем финансовом году — поддержка демократии и расширение парламентского потенциала третьих стран.

На эти цели планируется выделить €1,4 млн.

Среди государств, которые предполагается задействовать в проектах, указана и Россия.

«Расходы на продвижение деятельности в поддержку усилий по примирению сторон и программ для молодых политических лидеров из Европейского Союза и государств расширенного европейского соседства: стран Магриба, Восточной Европы, России, израильско-палестинского диалога и других приоритетных государств в соответствии с решением Координационной группы по поддержке демократии и выборов», — говорится в документе.

Часть денежных средств также будет потрачена на организацию премии имени Сахарова, которую ЕП вручает за вклад в защиту прав человека и основных свобод.

В апреле стало известно о намерениях Еврокомиссии помочь активистам Казахстана принимать участие в государственном управлении.