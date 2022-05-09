Еврокомиссия займётся анализом политического дискурса в румынских СМИ

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Оксана Соломатина
Представительство Еврокомиссии в Бухаресте ищет подрядчика, который будет осуществлять мониторинг румынских СМИ. Согласно тендеру, с которым ознакомился RT, таким образом планируется улучшить понимание политической ситуации в стране.
Еврокомиссия займётся анализом политического дискурса в румынских СМИ
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В соответствии с предлагаемым контрактом, подрядчик должен будет осуществлять мониторинг румынских СМИ для анализа политической повестки и методов освещения европейских вопросов.

«Кроме того, мониторинг (центральных. — RT) идей дискурса политических ток-шоу и анализ развития и тенденций дискурса основных румынских партий (представленных в парламенте или только появляющихся на политической арене Румынии), в том числе в соответствующих случаях — в отношении европейской тематики», — поясняется в документе.

Вместе с тем Еврокомиссия планирует выявлять тенденции в политическом дискурсе ключевых акторов, парламентских партий, членов правительства и офиса президента.

Как отмечается, техническая поддержка, оказываемая по договору, поможет «лучше понимать политические процессы в Румынии в связи с европейской политикой с акцентом на румынский контекст и приоритеты». Помимо этого, в Еврокомиссии считают, что благодаря такому анализу удастся лучше адаптировать подачу европейских позиций.

Представительство ЕК в Румынии выделит на реализацию контракта €120 тыс.

Ранее Еврокомиссия планировала предоставить €4 млн на «укрепление потенциала гражданского общества» в Молдавии. Предполагалось также оказать финансовую помощь организациям, выступающим за евроинтеграцию.

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