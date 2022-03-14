США выделят $35 млн на программу «поддержки демократии» в Центральной Европе

Агентство США по международному развитию (USAID) запускает новую региональную программу, направленную на «повышение устойчивости демократических институтов» стран Центральной Европы. В рамках рассчитанной на пять лет инициативы также предполагается борьба с «пагубным иностранным влиянием в регионе». С документом ознакомился RT.

Мероприятия программы развернутся в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии и Чехии, а общий объём финансирования составит $35 млн.

«Программа будет нацелена на активизацию поддержки демократических норм и устойчивости к пагубному иностранному влиянию в политических системах стран региона путём укрепления потенциала гражданского общества, общественных движений, СМИ, политических партий, трудящихся и других демократических субъектов», — следует из описания.

В частности, американские специалисты намерены повысить конкурентоспособность, финансовую независимость и устойчивость сектора «независимых СМИ», а также развить навыки гражданского общества и общественных движений в сфере осуществления надзора.

В USAID подчеркнули, что программа будет поддерживать усилия Соединённых Штатов по борьбе с «пагубным иностранным влиянием» в Центральной Европе. В ведомстве намерены определить «проблемы», существующие в каждой из перечисленных стран, и разработать меры реагирования с учётом различий.

Ранее Госдепартамент США заявил о планах профинансировать проект по поддержке «свободы СМИ» и «свободы выражения мнений» в Афганистане.