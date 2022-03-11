Госдеп выделит до $11 млн на развитие высшего образования «по стандартам США» в Ираке

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Юлия Гуреева
Госдепартамент США планирует укрепить в Ираке систему институтов высшего образования американского образца. Как считают в ведомстве, такое обучение играет важную роль в подготовке будущих иракских лидеров. С описанием проекта ознакомился RT.
Госдеп выделит до $11 млн на развитие высшего образования «по стандартам США» в Ираке
  • AP

«Отдел координации помощи бюро по делам Ближнего Востока (Госдепартамента США. — RT) принимает заявки на укрепление институтов высшего образования американского образца в Ираке», — говорится в документе.

Как пояснили в ведомстве, высшее образование американского образца играет важную роль в подготовке будущих иракских лидеров, а также способствует «укреплению демократии».  

Для реализации проекта Госдеп намерен выделить до $11 млн.  

Как отметили в ведомстве, особое внимание будет уделено наращиванию потенциала институтов высшего образования и образовательных систем в Ираке «для соответствия американским стандартам».

Кроме того, предполагается развивать партнёрские отношения между высшими учебными заведениями двух стран, а также оказывать финансовую помощь для набора студентов, представляющих разные этнические и религиозные группы.

В Госдепе пояснили, что партнёрство между вузами в долгосрочной перспективе может помочь добиться официальной аккредитации со стороны американских властей. 

В 2020 году Госдеп объявлял о запуске похожей программы. 

Помимо этого, Вашингтон занимается вопросами образования в «неподконтрольных режиму» регионах Сирии. В 2021 году в Штатах планировали предоставить на эти цели до $18 млн. 

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