США выделят $10 млн на образование «по американскому образцу» в Ираке
- РИА Новости
«Высшее образование по американскому образцу играет важную роль в деле влияния на новое поколение лидеров в регионе и их обучения, предоставления альтернативы экстремистским идеологиям, укрепления демократии и развития экономического роста», — говорится в документе.
Претендовать на получение гранта могут иракские высшие учебные заведения американского образца, не получающие государственного финансирования.
Заявки претендентов на получение гранта могут включать в себя предложения, направленные в том числе на укрепление партнёрских отношений между вузами США и рассматриваемого региона для разработки и поддержки программ обмена студентами и аккредитацию вузов соответствующими структурами в Соединённых Штатах и Ираке.
При этом, как подчеркнули в Госдепе, деятельность в рамках гранта должна дать студентам возможность получить знания, которые в будущем помогут им стать «инициативными участниками своей сферы профессиональной деятельности и активными гражданами своего государства».
Как предполагается, результатом успешного воплощения американской инициативы, помимо прочего, должно стать увеличение числа абитуриентов, а также укрепление партнёрских отношений между вузами США и вузами региона.
Ранее сообщалось о намерениях Госдепартамента США укрепить потенциал высших учебных заведений для предотвращения передачи секретных технологий государствам, «распространяющим ядерное оружие».
В число таких стран, по мнению американской стороны, входят КНДР, Иран, Китай, Россия и Сирия.