США выделят $10 млн на образование «по американскому образцу» в Ираке

Госдеп намерен выделить до $10 млн на реализацию проектов, направленных на развитие образования в Ираке «по американскому образцу». С соответствующими документами ознакомился RT.

«Высшее образование по американскому образцу играет важную роль в деле влияния на новое поколение лидеров в регионе и их обучения, предоставления альтернативы экстремистским идеологиям, укрепления демократии и развития экономического роста», — говорится в документе.

Претендовать на получение гранта могут иракские высшие учебные заведения американского образца, не получающие государственного финансирования.

Заявки претендентов на получение гранта могут включать в себя предложения, направленные в том числе на укрепление партнёрских отношений между вузами США и рассматриваемого региона для разработки и поддержки программ обмена студентами и аккредитацию вузов соответствующими структурами в Соединённых Штатах и Ираке.

При этом, как подчеркнули в Госдепе, деятельность в рамках гранта должна дать студентам возможность получить знания, которые в будущем помогут им стать «инициативными участниками своей сферы профессиональной деятельности и активными гражданами своего государства».

Как предполагается, результатом успешного воплощения американской инициативы, помимо прочего, должно стать увеличение числа абитуриентов, а также укрепление партнёрских отношений между вузами США и вузами региона.

Ранее сообщалось о намерениях Госдепартамента США укрепить потенциал высших учебных заведений для предотвращения передачи секретных технологий государствам, «распространяющим ядерное оружие».

В число таких стран, по мнению американской стороны, входят КНДР, Иран, Китай, Россия и Сирия.