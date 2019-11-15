Нераспространение знаний: Госдеп планирует предотвратить утечку «секретных технологий» в вузах

Госдепартамент США намерен укрепить потенциал высших учебных заведений для предотвращения передачи секретных технологий таким государствам, «распространяющим ядерное оружие», как КНДР, Иран, Китай, Россия и Сирия. Об этом говорится в проекте Управления по сотрудничеству в области снижения угроз Госдепа США, с текстом которого ознакомился RT. Вашингтон планирует помочь научно-образовательным учреждениям в контроле доступа к стратегически важным исследованиям и оборудованию, а также поспособствовать «внедрению процедуры комплексной проверки» студентов, профессоров и исследователей. Сам проект рассчитан на университеты по всему миру. Между тем опрошенные RT эксперты назвали проект Госдепа очевидно политизированным. По их мнению, «глобальный охват» этой деятельности демонстрирует стремление Вашингтона установить контроль над учебными заведениями других стран.

Соединённые Штаты планируют предотвратить передачу «секретных технологий» Северной Корее, Китаю, России, Ирану и Сирии через учебные программы университетов по всему миру. Об этом говорится в описании нового проекта Госдепа США на 2020 год, бюджет которого составит $2 млн.

«Управление по сотрудничеству в области снижения угроз стремится укрепить потенциал высших учебных заведений в деле предотвращения передачи секретных технологий таким государствам, распространяющим ядерное оружие, как Корейская Народно-Демократическая Республика, Иран, Китайская Народная Республика, Россия и Сирия», — утверждается в документе, с текстом которого ознакомился RT.

Так, Госдеп планирует рассмотреть предложения, которые должны будут помочь научно-образовательным учреждениям контролировать доступ к стратегически важным с точки зрения распространения исследованиям и оборудованию, а также поспособствовать «внедрению процедуры комплексной проверки» студентов, профессоров, исследователей и получателей грантов в областях, касающихся оружия массового уничтожения.

Между тем в российском МИД не раз подчёркивали, что последнее десятилетие Москва настойчиво выдвигает идею создания благоприятных предпосылок для возможных дальнейших шагов в области ядерного разоружения. В то же время, как заявлял глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, контрпродуктивный подход США в сфере контроля над вооружениями может разрушить архитектуру стратегической стабильности и привести к новой ракетно-ядерной гонке.

В проекте Управления по сотрудничеству в области снижения угроз Госдепа также утверждается, что «университеты часто являются слабым звеном в глобальной защите против усилий сторонников распространения оружия массового уничтожения по освоению соответствующих технологий».

В связи с этим США заинтересованы в проектах, нацеленных на оказание учебным заведениям помощи в проверке на надёжность для выявления «тревожных сигналов», связанных с передачей военно-гражданских технологий и хищением интеллектуальной собственности.

«Проверка преподавательского состава, студентов и научно-исследовательского персонала на предмет того, что цели их исследований не продиктованы военными целями иностранных государств, необходима для прекращения передачи нематериальных технологий и предотвращения получения государствами-распространителями доступа к стратегически важным исследованиям, технологиям и оборудованию», — подчёркивается в документе управления Госдепа.

AFP

Особое значение, как подчёркивают в Госдепе, имеют открытые каналы связи между университетами и государственными партнёрами, а также координация соответствующих барьеров для принятия мер по предотвращению попыток распространения.

Согласно документу, такая деятельность будет иметь глобальный охват, однако особую важность в рамках проекта представляют исследовательские институты и университеты с программами и дисциплинами, традиционно связанными с разработкой ОМУ, а также с такими областями, как квантовая механика, астрофизика и машинное обучение. Так, в список «государств, представляющих интерес» вошли Индия, Индонезия, Малайзия, Тайвань, ОАЭ и Украина.

Возможными получателями грантов смогут стать неправительственные организации, НКО, образовательные институты и международные организации.

«Политизированные меры»

Секретность подобных исследований, очевидно, должна соблюдаться, однако утверждения Госдепартамента США о необходимости защитить от Москвы «секретные технологии» политизированы, отметил в разговоре с RT эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов.

«В принципе, меры по соблюдению режима секретности в ядерной сфере — это нормальное явление. Вопрос в другом: такие проекты, как всегда, политизированы. Идеи защитить «секретные технологии» от России, которая сама является ядерной державой, — это неактуально», — подчеркнул эксперт.

Профессор, доктор политических наук Игорь Панарин в беседе с RT также отметил, что обвинения в адрес указанных Госдепом стран напоминают дезинформационную операцию. В то же время «глобальный охват» американского проекта демонстрирует стремление Вашингтона установить свой контроль над учебными заведениями других стран.

«Фактически Госдепартамент США продолжает линию на то, чтобы пытаться контролировать не только американские университеты, но и учебные заведения других стран мира. Россия же многократно выступала за соблюдение требований международного права, связанных с тем, что никто не может навязывать свои решения другой стране», — указал он.

По словам политолога, с помощью подобных проектов Вашингтон создаёт предпосылки для того, чтобы в будущем иметь возможность оказывать влияние на эти университеты.

Напомним: в июне 2019 года сенатор Джош Хоули предложил проверять биографические данные студентов из России, Китая и Ирана, которые намерены присоединиться к исследованиям в университетах США. По его мнению, таким образом удастся защитить разработки учёных от иностранных шпионов.