В МИД России оценили позицию США в области ядерного разоружения

Москва приветствует решение Вашингтона собрать рабочую группу по созданию благоприятной среды для ядерного разоружения, заявил глава департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями Владимир Ермаков.

«С формальной точки зрения мы, конечно же, приветствуем то, что американские коллеги, наконец, поддержали последовательно и настойчиво выдвигаемую нами последнее десятилетие идею создания благоприятных предпосылок для возможных дальнейших шагов в области ядерного разоружения», — цитирует РИА Новости Ермаков.

При этом он подчеркнул, что реальное значение в этом вопросе будут иметь не предварительные договорённости, а совместно предпринятые шаги сторон.



«Всё будет зависеть от того, как нам удастся или не удастся всем вместе пойти по пути создания благоприятных условий для ядерного разоружения, или некоторые страны по-прежнему будут на словах говорить одно, а на деле... перечёркивать саму возможность совместного выстраивания дальнейших шагов в области ядерного разоружения», — отметил представитель российского ведомства.

Он напомнил, что за последние 20 лет по инициативе США было расторгнуто ряд соглашений в области контроля за нераспространением ядерного оружия — в частности, Договор о сокращении систем ПРО, Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной сделке.



«Если в Вашингтоне будет принято решение выйти из этого «порочного круга», то мы это, конечно же, приветствовали бы. Это тогда и могло бы означать «создание среды для ядерного разоружения», — заключил дипломат.

Ранее в МИД России заявили о готовности Москвы к обсуждению с Вашингтоном возможностей стабилизации ситуации после прекращения ДРСМД.